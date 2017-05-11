«Снайперы – они же особо не улыбались». Никита Ефремов о новой роли и белоснежной улыбке не из 41-го

Никита Ефремов, актёр театра и кино в программе «Простые вопросы» с Егором Хрусталёвым.
Ваш небольшой обеденный перерыв подошёл к концу. Благодарю Вас за то, что Вы оторвались … Из окопа, практически. Надеюсь, что зрители Вас, всё-таки, узнают. Вот, когда Вы улыбаетесь – белые зубы совсем не из 41-го года.
Никита Ефремов, актёр театра и кино:
Мы их красим иногда специально сандарачком, там белим. А потом снайперы – они же, всё-таки, особо не улыбались.
Так – под себя всё говорили.
Сколько Вы будете отмывать потом свой грим?
Никита Ефремов:
Минут 5-10.
Выглядит страшновато.
Никита Ефремов:
Ну, это же так и должно быть.
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