«Снайперы – они же особо не улыбались». Никита Ефремов о новой роли и белоснежной улыбке не из 41-го

Никита Ефремов, актёр театра и кино в программе «Простые вопросы» с Егором Хрусталёвым.

Ваш небольшой обеденный перерыв подошёл к концу. Благодарю Вас за то, что Вы оторвались … Из окопа, практически. Надеюсь, что зрители Вас, всё-таки, узнают. Вот, когда Вы улыбаетесь – белые зубы совсем не из 41-го года.

Никита Ефремов, актёр театра и кино:

Мы их красим иногда специально сандарачком, там белим. А потом снайперы – они же, всё-таки, особо не улыбались.

Так – под себя всё говорили.

Сколько Вы будете отмывать потом свой грим?

Никита Ефремов:

Минут 5-10.

Выглядит страшновато.

Никита Ефремов:

Ну, это же так и должно быть.