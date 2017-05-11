Никита Ефремов о спектакле «Горбунов и Горчаков»: «У меня постоянно в голове тоже эти разговоры происходят»

Никита Ефремов, актёр театра и кино в программе «Простые вопросы» с Егором Хрусталёвым.

По поэме Бродского «Горбунов и Горчаков» Вы сыграли спектакль. Причём, насколько мне известно, Вы были одним из инициаторов этого спектакля.

Никита Ефремов, актёр театра и кино:

Мы все вместе, втроём. Артур, Лена и я.

Почему Бродский? Почему не что-то какое-нибудь весёлое, молодёжное?

Никита Ефремов:

Изначально, идея Евгения Борисовича, к которой мы подключились с Артуром. Во-вторых, всё-таки, Бродскому на момент написания было 24 года и это – такие размышления человека после сумасшедшего дома. Мне кажется, в этом есть немного и правильной истории, и, действительно, рассуждения молодого человека о том, вообще, что я делаю, где я живу.

И что за голоса в моей голове там борются, что меня толкает на предательство, а что меня толкает на какой-то героизм или что-то ещё.

Когда пишут критики об этой поэме, там есть такое мнение, что это вот левое и правое полушария одного человека.