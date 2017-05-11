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Никита Ефремов о спектакле «Горбунов и Горчаков»: «У меня постоянно в голове тоже эти разговоры происходят»

11 мая 2017 21:34
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Никита Ефремов, актёр театра и кино в программе «Простые вопросы» с Егором Хрусталёвым.

По поэме Бродского «Горбунов и Горчаков» Вы сыграли спектакль. Причём, насколько мне известно, Вы были одним из инициаторов этого спектакля.

Никита Ефремов, актёр театра и кино:
Мы все вместе, втроём. Артур, Лена и я.

Почему Бродский? Почему не что-то какое-нибудь весёлое, молодёжное?

Никита Ефремов:
Изначально, идея Евгения Борисовича, к которой мы подключились с Артуром. Во-вторых, всё-таки, Бродскому на момент написания было 24 года и это – такие размышления человека после сумасшедшего дома. Мне кажется, в этом есть немного и правильной истории, и, действительно, рассуждения молодого человека о том, вообще, что я делаю, где я живу.

И что за голоса в моей голове там борются, что меня толкает на предательство, а что меня толкает на какой-то героизм или что-то ещё.

Когда пишут критики об этой поэме, там есть такое мнение, что это вот левое и правое полушария одного человека.

Никита Ефремов о спектакле «Горбунов и Горчаков»: «У меня постоянно в голове тоже эти разговоры происходят»-1

Никита Ефремов о спектакле «Горбунов и Горчаков»: «У меня постоянно в голове тоже эти разговоры происходят»-3


Никита Ефремов:
Про это можно рассуждать, сколько угодно. Там есть от простого, что это там Иуда-Христос до того, что это там левое-правое. У меня постоянно в голове, всё равно, тоже эти разговоры происходят.

Потому что это – один человек.

А один человек мог бы сыграть эту поэму?

Никита Ефремов:
Естественно, конечно.

Полностью интервью смотрите здесь

# Культура # Российские актеры # Никита Ефремов

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