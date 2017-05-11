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«В книге «Гарри Поттер» гораздо больше заложено, чем в кино». Никита Ефремов о том, почему стоит читать

11 мая 2017 21:39
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Никита Ефремов, актёр театра и кино в программе «Простые вопросы» с Егором Хрусталёвым.

Вы, наверное, много читали?

Никита Ефремов, актёр театра и кино:
Не скажу, что я как-то сравним с тем, что можно сказать «много читали». Нет. Ну, какой-то базис.

Как Вы считаете, насколько верна фраза – я записывал интервью с Кареном Шахназаровым, он говорит, что цивилизация читающая закончилась уже. Мы всё больше будем смотреть, потреблять звуки в кино, сериалах.

Никита Ефремов:
Не знаю, что он подразумевает под цивилизацией.

Ну, поколение, скажем так.

Никита Ефремов:
Не знаю. Я езжу в метро часто и все читают. В общем-то, это приятно. И там электронные книжки, и такие. Всё равно, книги – это более универсальный способ… В книге «Гарри Поттер», всё равно, гораздо больше заложено, чем в кино.

Полностью интервью смотрите здесь

# Культура # Российские актеры # Никита Ефремов

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