«В книге «Гарри Поттер» гораздо больше заложено, чем в кино». Никита Ефремов о том, почему стоит читать

Никита Ефремов, актёр театра и кино в программе «Простые вопросы» с Егором Хрусталёвым.

Вы, наверное, много читали?

Никита Ефремов, актёр театра и кино:

Не скажу, что я как-то сравним с тем, что можно сказать «много читали». Нет. Ну, какой-то базис.

Как Вы считаете, насколько верна фраза – я записывал интервью с Кареном Шахназаровым, он говорит, что цивилизация читающая закончилась уже. Мы всё больше будем смотреть, потреблять звуки в кино, сериалах.

Никита Ефремов:

Не знаю, что он подразумевает под цивилизацией.

Ну, поколение, скажем так.

Никита Ефремов:

Не знаю. Я езжу в метро часто и все читают. В общем-то, это приятно. И там электронные книжки, и такие. Всё равно, книги – это более универсальный способ… В книге «Гарри Поттер», всё равно, гораздо больше заложено, чем в кино.