«Ты вдруг начинаешь, действительно, существовать». Как Никита Ефремов забыл текст на сцене

Никита Ефремов, актёр театра и кино в программе «Простые вопросы» с Егором Хрусталёвым.

У Вас бывала ситуация, когда Вы забывали текст.

Никита Ефремов, актёр театра и кино:

Конечно. Это прекрасно. Конечно, ужасно это ощущать – сразу какие-то вспоминаю ситуации. А, с другой стороны, ты вдруг начинаешь, действительно, существовать.

Очень живо, потому что.

Расскажите, как же Вы выкрутились в такой ситуации?

Никита Ефремов:

Либо дальше, если не вспомнил, либо какая-то нелепая пауза. Ну, что делать? В конце концов, зритель не знает, что ты забыл текст, может быть, это так надо.