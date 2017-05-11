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«Ты вдруг начинаешь, действительно, существовать». Как Никита Ефремов забыл текст на сцене

11 мая 2017 21:38
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Никита Ефремов, актёр театра и кино в программе «Простые вопросы» с Егором Хрусталёвым.

У Вас бывала ситуация, когда Вы забывали текст.

Никита Ефремов, актёр театра и кино:
Конечно. Это прекрасно. Конечно, ужасно это ощущать – сразу какие-то вспоминаю ситуации. А, с другой стороны, ты вдруг начинаешь, действительно, существовать.

Очень живо, потому что.

Расскажите, как же Вы выкрутились в такой ситуации?

Никита Ефремов:
Либо дальше, если не вспомнил, либо какая-то нелепая пауза. Ну, что делать? В конце концов, зритель не знает, что ты забыл текст, может быть, это так надо.

Полностью интервью смотрите здесь

# Культура # Российские актеры # Никита Ефремов

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