Никита Ефремов о Великой Отечественной: «Это был подвиг, но война корёжит людей абсолютно»

Никита Ефремов, актёр театра и кино в программе «Простые вопросы» с Егором Хрусталёвым.

Беседуем мы с Вами в мае. Фильм о войне. У Вас была ещё одна картина о войне – «Легенда о бомбере». Знаете, сейчас о войне две крайние точки зрения. Когда вот обсуждают, как отмечать 9 мая. Одно – то, что надо это, как знамя поднимаем. Это говорят наши отцы. Это – чуть ли не единственное наше достижение в истории. Другие говорят надо уже, как бы, примириться и успокоиться. Вы к какой точке ближе?

Никита Ефремов, актёр театра и кино:

Есть такой писатель Астафьев. У него есть замечательная вещь «Проклятые и убитые». Я, вообще, против каких-то, так скажем, двоичных вещей. То есть, как хорошо и плохо. Естественно, это – подвиг тех людей, которые шли на это. С другой стороны, война корёжит людей абсолютно. И я не могу как-то чётко для себя сформулировать. То есть, с одной стороны, естественно, это вызывает чувство гордости. А с другой стороны, одновременно с этим скорбь перемешана. Поэтому…

Мне очень нравится, когда проходят эти акции «Бессмертный полк».

То есть, мне кажется, что это вот – одна из таких правильных вещей, когда ты понимаешь масштаб, собственно, происходящего. Но всегда на таких, как говорится, таких праздниках или таких вещах играют другие вещи другие люди, в чём-то, так скажем, заинтересованные. Надо как-то постараться избежать политической, наверное, какой-то составляющей. Это надо учитывать, надо, всё-таки, помнить всё время, в котором мы живём.

Как Вы считаете, наше поколение смогло бы так жертвовать собой, как те люди 40-ых?

Никита Ефремов:

Мы рассуждали и я рассуждал. И сам для себя, и с ребятами. То есть, как бы я там себя повёл на войне или что-то ещё. Я думаю, что, если доходит до твоего дома, то там, конечно, всё безусловно. С другой стороны, сейчас мне трудно это представить, потому что, как мне кажется, такой войны, с таким количеством пехоты уже не будет, если она и произойдёт.

Сейчас войны больше информационные.

Но мне кажется, это – без вариантов. Это, всё-таки, какой-то… Хочу, понимаете, избежать вот этих каких-то вещей – что долг там. Но, всё-таки, это так. Это же – Родина там, где ты родился, и твоё детство, и твои родители, и братья-сёстры.