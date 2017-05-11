Прямой эфир

Сны, работа и солнышко: что радует Никиту Ефремова

11 мая 2017 21:38
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Никита Ефремов, актёр театра и кино в программе «Простые вопросы» с Егором Хрусталёвым.

Что сейчас доставляет Вам самое большое удовольствие?

Никита Ефремов, актёр театра и кино:
Самое большое удовольствие… Ну, это, как ни странно, сны. И, наверное, всё-таки, работа, когда ты увлечён процессом каким-то и не замечаешь, как проходит время.

Будь то музыка, актёрство, чтение.

Когда вот я не замечаю… Когда нет времени думать, страдать или что-то такое. Ну и, конечно, встречи с друзьями. И солнышко, и хорошая погода, если честно.

Полностью интервью смотрите здесь

# Культура # Российские актеры # Никита Ефремов

Другие новости рубрики

Все новости
«Ты вдруг начинаешь, действительно, существовать». Как Никита Ефремов забыл текст на сцене
11 мая 2017 21:38

«Ты вдруг начинаешь, действительно, существовать». Как Никита Ефремов забыл текст на сцене

«Смешно, когда начал обнаруживать, что Вконтакте пишут: «Ефремов Никита и такая песня»
11 мая 2017 21:37

«Смешно, когда начал обнаруживать, что Вконтакте пишут: «Ефремов Никита и такая песня»

«Умножить 77 на 77 в голове, когда ты в кадре и тебе надо подумать»: Никита Ефремов об актёрских техниках
11 мая 2017 21:37

«Умножить 77 на 77 в голове, когда ты в кадре и тебе надо подумать»: Никита Ефремов об актёрских техниках