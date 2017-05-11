Сны, работа и солнышко: что радует Никиту Ефремова

Никита Ефремов, актёр театра и кино в программе «Простые вопросы» с Егором Хрусталёвым.

Что сейчас доставляет Вам самое большое удовольствие?

Никита Ефремов, актёр театра и кино:

Самое большое удовольствие… Ну, это, как ни странно, сны. И, наверное, всё-таки, работа, когда ты увлечён процессом каким-то и не замечаешь, как проходит время.

Будь то музыка, актёрство, чтение.

Когда вот я не замечаю… Когда нет времени думать, страдать или что-то такое. Ну и, конечно, встречи с друзьями. И солнышко, и хорошая погода, если честно.