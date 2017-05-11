«Умножить 77 на 77 в голове, когда ты в кадре и тебе надо подумать»: Никита Ефремов об актёрских техниках

Никита Ефремов, актёр театра и кино в программе «Простые вопросы» с Егором Хрусталёвым.

Бывают такие моменты, когда Вам просто хотелось бы узнать у актёра – как же он это сделал,как он это сыграл?

Никита Ефремов, актёр театра и кино:

Я думаю, человек сам часто не понимает, как он это делает. То есть, это – очень обманчивая вещь. То есть, когда играешь на сцене, думаешь, что ты просто прелестно сейчас играешь, замечательно – а оказывается, что это не так. И, наоборот – когда тебе кажется, что всё идёт не то, как-то так в этот момент твои вот эти нервы срабатывают на что-то другое.

Прелесть в том, что никто никогда не знает, о чём ты думаешь.

Куча техник есть, вплоть до дурацких: умножить 77 на 77 в голове, когда ты в кадре и тебе надо подумать. И, так или иначе, твой мозг будет думать в этот момент, а зритель уже сам там… Есть и такая, и такая – куча техник сейчас для этого развивается.