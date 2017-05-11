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Никита Ефремов: «Понятие «нормальный человек» – очень подвергающаяся сомнению вещь»

11 мая 2017 21:35
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Никита Ефремов, актёр театра и кино в программе «Простые вопросы» с Егором Хрусталёвым.

Считается, у нормального человека бывает, скажем, три свои личности: на работе, дома, с любимыми. Хороший актёр может свои личности увеличить до 40.

Никита Ефремов, актёр театра и кино:
Ну, у Джигарханяна, вообще, огромное количество ролей. Так что у него много личностей. Вообще, понятие «нормальный человек» – это очень, скажем, вещь тоже такая, подвергающаяся сомнению. Всё зависит от того, с какой точки зрения на это смотреть. Да, может хоть до 40, хоть до 50, пожалуйста.

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# Культура # Российские актеры # Никита Ефремов

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