Масштабное культурное событие в Минске. В Большом театре Беларуси открывается XII фестиваль «Балетное лето». В 2026 году форум посвящен вечной классике, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Открытием станет премьера балета «Баядерка» Людвига Минкуса в совершенно новом прочтении главного балетмейстера театра Игоря Колба. Зрителей ждет уникальный синтез строгой классики и динамики Болливуда. Отличие постановки – восстановленный исторический финал XIX века «Гнев богов», где масштабное разрушение храма произойдет прямо на сцене.

Любовь Сидельникова, главный художник Большого театра Беларуси: Несмотря на то, что это спектакль балетный, а балетный спектакль чаще всего предполагает декорацию более легкую, то тут нет, здесь очень много жестких декораций, новых мест, действий. Поэтому, как я уже сказала, спектакль красочный, грандиозный, очень разнообразный.

Игорь Колб, главный балетмейстер Большого театра Беларуси, заслуженный артист России:

Сделана заново вся балетная хореографическая часть первого акта – любовная, и даже гран-па, свадьба Солора и Гамзати также заново придуманы, но в стилистике хореографии Петипа.

Еще одним ключевым событием станет «Лебединое озеро», приуроченное к 150-летию легендарного шедевра Чайковского. Главные партии на минских подмостках исполнят приглашенные звезды – премьеры Стамбульского государственного театра оперы и балета. А 13 июня гостей ждет настоящая экзотика: театр «Хо Гыом» представит программу «Вьетнамская душа», причем уникальные традиционные инструменты зазвучат прямо в фойе театра.