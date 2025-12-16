«Хочу, чтобы образование процветало». Пообщались с учителем белорусского языка – делегатом ВНС

Уже в этот четверг в столице состоится второе заседание VII Всебелорусского народного собрания, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. Чтобы определить будущее страны, соберутся делегаты со всех регионов. Это представители всех сфер – от науки и медицины до образования. Минск на народном вече представят свыше 160 человек. Среди них Людмила Михайловна Шитик, учитель белорусского языка 84-й столичной школы.

Людмила Шитик, учитель Средней школы № 84 имени П.Т. Пономарева, делегат VII Всебелорусского народного собрания:

Делегат Всебелорусского народного собрания – это пример ответственного отношения к своему порученному делу. Самое главное – это твое рабочее место. Сегодня каждый должен знать, что от него зависит его отношение к работе – это и есть успех всей нашей страны. На первом заседании мы обрели себе друзей, знакомых людей, хочется встретиться, обменяться мнениями, хочется слышать обращение Президента к нам, послушать выступающих и определить основные критерии, чтобы можно было на местах доложить. Я иду туда работать!