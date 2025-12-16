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Дмитрий Квартальнов станет тренером «Матча Звёзд КХЛ-2026»

16 декабря 2025 20:38
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Стало известно, что главный наставник минского «Динамо» Дмитрий Квартальнов станет тренером «Матча Звезд КХЛ-2026», сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Для специалиста предстоящий уикенд станет пятым в карьере и первым за последние шесть лет. Напомним, коуч сотрудничает с белорусским клубом уже третий сезон, однако у него богатый опыт работы в разных командах лиги – Квартальнов является рекордсменом среди тренеров по количеству поединков и побед в КХЛ. 

От «Зубров» в качестве исполнителей участие в традиционном мероприятии также примут голкипер Зак Фукале, нападающие Сэм Энас и Виталий Пинчук. «Неделя Звезд Хоккея» стартует в Екатеринбурге шестого февраля матчем за «Кубок Вызова». А в последующие два дня зрители увидят мастер-шоу, полуфинальные встречи и решающие игры турнира.

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