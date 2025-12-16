«Неман» – лучшая белорусская команда в обновлённом рейтинге футбольных клубов мира

Гродненский «Неман» – лучший из белорусских клубов в мировом рейтинге Международной федерации футбольной истории и статистики, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Команда Игоря Ковалевича располагается на 326-й позиции. Дружина провела неплохой еврокубковый сезон и впервые пробилась в решающую стадию квалификации Лиги конференций. На пути к плей-офф отбора гродненцы прошли армянский «Урарту», словацкий «Кошице» и фарерский «Клаксвик». Также в топе нашлось место еще двум отечественным клубам – жодинское «Торпедо» занимает 393-ю строчку, минское «Динамо» идет на 425-м месте. Лидирует в обновленном рейтинге французский «ПСЖ». Тройку лучших дополнили мадридский «Реал» и лондонский «Челси».