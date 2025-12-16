Иностранцы принимают гражданство Беларуси! Почему всё чаще переезжают в нашу страну?

Сегодня официально пополнилась наша белорусская семья. 24 человека получили гражданство Республики Беларусь, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Торжественная церемония состоялась в Минской городской ратуше. Среди тех, кто принял для себя решение жить и работать в нашей стране, представители России, Армении, Украины, Ирана, Ирака, Афганистана, Турции и других стран. Глеб Прокофьев продолжит тему.

Для каждого из присутствующих в зале этот день стал особенным. Для многих Беларусь стала вторым домом. А сегодня более 20 человек – представители разных стран от Ирана до Турции – по праву могут назвать нашу страну еще и второй родиной. Нилаб – выходец из Афганистана. Вместе с супругой бежали от войны. В Беларуси уже шесть лет. Здесь обрели возможность жить спокойно, работать и растить детей. Чувство безопасности и защищенности, пожалуй, самое ценное для них.

Нилаб Сидики:

Я рад, что сегодня я получил гражданство Республики Беларуси. Я здесь живу и работаю. У жены и дочери гражданство. Поэтому я тоже хотел получить гражданство. – Чтобы были уверены, что в дальнейшем мы будем вместе жить и не будет никаких трудностей по продлению документов или с проживанием. Торжественная церемония принятия в белорусское гражданство сопровождается очень важным и трогательным моментом – принесением присяги. В каждом слове особый смысл – твердое обещание соблюдать Конституцию, уважать законы, государственные символы и культурные традиции нашей страны. Ритуал уже стал традиционным.