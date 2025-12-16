В Москве состоялся Белорусско-Африканский экономический форум

Во время встреч с дипломатами государств жаркого континента было отмечено, что Беларусь готова развивать сотрудничество не только по таким традиционным направлениям, как машиностроение, сельское хозяйство, образование и здравоохранение, но и работать в цифровой сфере. Речь идет о долгосрочном торгово-экономическом взаимодействии с привлечением инвестиций и переходу к промышленной кооперации.

Конвертировать политический диалог в экономические результаты – основная цель Белорусско-Африканского форума. Мероприятие прошло в деловом культурном центре посольства нашей страны в Москве, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сергей Лукашевич, первый заместитель министра иностранных дел Беларуси:

Уже сегодня на форуме звучали те примеры хорошего планомерного сотрудничества Зимбабве и Нигерии по развитию сельского хозяйства данных страна. Безусловно, это вызвало неподдельный интерес ряд других африканских стран, чьи послы присутствовали. Вопросы, дискуссии и желание повторить положительный опыт у себя в стране.

На полях форума представители Беларуси и Мозамбика обсудили вопросы введения безвизового режима, реализации дорожной карты сотрудничества, обучения студентов. С Иорданией подписано соглашение об избежании двойного налогообложения. Представители Кении предложили наладить прямое авиасообщение между Минском и Найроби. Шла речь в рамках форума и о трехстороннем сотрудничестве: между Беларусью, странами Персидского залива и государствами Африки. Такое взаимодействие позволит партнерам привлекать больше инвестиций, обмениваться технологиями и рассчитывать на устойчивый доступ к новым рынкам.