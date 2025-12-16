В НОК прошёл обучающий семинар для федераций и спортивных клубов

О том, как финансировать белорусский спорт, сделать его рентабельнее и при этом добиваться высоких результатов, говорили сегодня в Национальном олимпийском комитете, где прошел обучающий семинар для федераций и спортивных клубов по вопросам применения Указа Президента Беларуси № 337 – «Об оказании поддержки спортивным организациям», сообщили в программе «СТВ-Спорт».

В работе семинара приняли участие заместитель премьер-министра Наталья Петкевич, президент Национального олимпийского комитета Виктор Лукашенко, министр спорта и туризма Сергей Ковальчук. С докладами также выступили представители ключевых министерств. Главная цель – создать надлежащие, равные и справедливые условия для развития физической культуры и спорта в нашей стране.