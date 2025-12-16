В НОК прошёл обучающий семинар для федераций и спортивных клубов

О том, как финансировать белорусский спорт, сделать его рентабельнее и при этом добиваться высоких результатов, говорили сегодня в Национальном олимпийском комитете, где прошел обучающий семинар для федераций и спортивных клубов по вопросам применения Указа Президента Беларуси № 337 – «Об оказании поддержки спортивным организациям», сообщили в программе «СТВ-Спорт».
В работе семинара приняли участие заместитель премьер-министра Наталья Петкевич, президент Национального олимпийского комитета Виктор Лукашенко, министр спорта и туризма Сергей Ковальчук. С докладами также выступили представители ключевых министерств. Главная цель – создать надлежащие, равные и справедливые условия для развития физической культуры и спорта в нашей стране.
Александр Баруля, заместитель министра спорта и туризма Беларуси:
Принципиальное отличие от прежней редакции 191 Указа является то, что федерации и клубы смогут получать государственную субсидию. Сейчас фактически этим гарантируется стабильная работа по основным направлениям деятельности – спортивный календарь. Содержание материально-технической базы, приобретение инвентаря оборудования и заработная плата. Есть механизмы, в том числе небольшие налоговые льготы, которые позволяют клубам и федерациям самостоятельно зарабатывать деньги, привлекать спонсоров и двигаться в этом направлении.
Большое внимание уделяется подготовке резерва: в игровых видах спорта 15 % от поддержки государства должны быть направлены в спортивные школы. Бюджетные клубы продолжат финансироваться и дальше, возможно выделение субсидий из республиканского и местного бюджетов. Для клубов и федераций сохраняются определенные льготы, будет усовершенствована системы оплаты труда, хотя основной принцип останется неизменным: хорошие деньги за высокий результат.