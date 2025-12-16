Прямой эфир

В Минске на льду «Олимпик Арены» прошла традиционная «Олимпийская ёлка»

16 декабря 2025 20:05
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

«Олимпийская елка» – мероприятие в белорусском спорте необычное и знаковое. В канун Нового года Национальный олимпийский комитет традиционно приглашает известных спортсменов и их детей на красочное представление, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Маленькие участники попадают в сказку, а взрослые – в воспоминания.

Тему продолжит Юлия Силипицкая. 

В Минске на льду «Олимпик Арены» прошла традиционная «Олимпийская ёлка» -2

В этом году формат праздника решили изменить и перенесли представление на ледовую «Олимпик Арену», которая, конечно, давно ассоциируется у всех белорусов с президентским хоккеем, где трибуны переполнены болельщиками, а слава о незабываемой атмосфере гремит на весь мир. 

Маленьких зрителей и их родителей на ледовой арене ожидала не только елка, но и представление, где рождественские сказки буквально катилась по страницам огромной книги.

В Минске на льду «Олимпик Арены» прошла традиционная «Олимпийская ёлка» -4

Инна Жукова, серебряный призер Олимпийских игр:
Мне очень приятно сегодня находиться здесь, каждый год встречаться с нашей спортивной семьей, видеть, как растут наши детки. Хочется пожелать им всего самого доброго, чтобы сбывались все их детские мечты, они радовались и наслаждались жизнью.

Елена Зубрилова большую часть своей жизни посвятила спорту. Горячая пора в биатлоне, конечно, три зимние месяца, и Новый год она праздновала почти всегда на соревнованиях. Поэтому именно Елена Зубрилова смогла принести стране четыре золота чемпионата мира, и сегодня она отвечает за белорусский резерв.

В Минске на льду «Олимпик Арены» прошла традиционная «Олимпийская ёлка» -6

Елена Зубрилова, четырехкратная чемпионка мира:
Вечно либо на соревнованиях, либо на сборах. Особенно предолимпийские сезоны были очень напряженные. Но самый лучший Новый год – это всегда с семьей, детьми, родственниками, родителями. Я всем желаю все праздники Нового года встречать со своими близкими.

В Минске на льду «Олимпик Арены» прошла традиционная «Олимпийская ёлка» -8

Александр Богданович, председатель Федерации хоккея Беларуси, олимпийский чемпион:
Мой Новый год всегда был только с одним желанием – стать олимпийским чемпионом. 

Юлия Силипицкая, СТВ:
Мечты сбываются. 

Александр Богданович:
Да. В Беларуси все возможно. 

Далее смотрите в видео.

Другие новости рубрики

Все новости
«Неман» – лучшая белорусская команда в обновлённом рейтинге футбольных клубов мира
16 декабря 2025 19:24

«Неман» – лучшая белорусская команда в обновлённом рейтинге футбольных клубов мира

«Юность» разгромила «Лиду» в игре чемпионата Беларуси по хоккею
16 декабря 2025 11:13

«Юность» разгромила «Лиду» в игре чемпионата Беларуси по хоккею

Белорусский защитник «Далласа» Владислав Колячонок выставлен на драфт отказов АХЛ
16 декабря 2025 11:11

Белорусский защитник «Далласа» Владислав Колячонок выставлен на драфт отказов АХЛ