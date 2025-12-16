В Минске на льду «Олимпик Арены» прошла традиционная «Олимпийская ёлка»

«Олимпийская елка» – мероприятие в белорусском спорте необычное и знаковое. В канун Нового года Национальный олимпийский комитет традиционно приглашает известных спортсменов и их детей на красочное представление, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Маленькие участники попадают в сказку, а взрослые – в воспоминания. Тему продолжит Юлия Силипицкая.

В этом году формат праздника решили изменить и перенесли представление на ледовую «Олимпик Арену», которая, конечно, давно ассоциируется у всех белорусов с президентским хоккеем, где трибуны переполнены болельщиками, а слава о незабываемой атмосфере гремит на весь мир. Маленьких зрителей и их родителей на ледовой арене ожидала не только елка, но и представление, где рождественские сказки буквально катилась по страницам огромной книги.

Инна Жукова, серебряный призер Олимпийских игр:

Мне очень приятно сегодня находиться здесь, каждый год встречаться с нашей спортивной семьей, видеть, как растут наши детки. Хочется пожелать им всего самого доброго, чтобы сбывались все их детские мечты, они радовались и наслаждались жизнью. Елена Зубрилова большую часть своей жизни посвятила спорту. Горячая пора в биатлоне, конечно, три зимние месяца, и Новый год она праздновала почти всегда на соревнованиях. Поэтому именно Елена Зубрилова смогла принести стране четыре золота чемпионата мира, и сегодня она отвечает за белорусский резерв.

Елена Зубрилова, четырехкратная чемпионка мира:

Вечно либо на соревнованиях, либо на сборах. Особенно предолимпийские сезоны были очень напряженные. Но самый лучший Новый год – это всегда с семьей, детьми, родственниками, родителями. Я всем желаю все праздники Нового года встречать со своими близкими.