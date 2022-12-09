Аутентичные Деды Морозы и Щелкунчики. Показываем советскую новогоднюю выставку в гродненском музее

С церковью, вернее – борьбой с ней, связан запрет Нового года в СССР. От него слишком пахло рождественской елкой. Но затем Новый год стал самым народным из государственных праздников. А игрушки с эпохи кремлевских курантов по-прежнему не пылятся в бабушкиных сундуках.

Например, сказочные серии. Это Чиполлино. Здесь разные герои представлены. Историко-краеведческий музей Гродно. Среди таинственного средневековья и размаха шляхетно-дворянского величия в центральном зале новогодняя сказка советской мишуры. Здесь аутентичные Деды Морозы, а не штампованные Санты, здесь Щелкунчики и Морозко, а не Гриффины и Шреки.