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Аутентичные Деды Морозы и Щелкунчики. Показываем советскую новогоднюю выставку в гродненском музее

09 декабря 2022 18:36
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С церковью, вернее – борьбой с ней, связан запрет Нового года в СССР. От него слишком пахло рождественской елкой. Но затем Новый год стал самым народным из государственных праздников. А игрушки с эпохи кремлевских курантов по-прежнему не пылятся в бабушкиных сундуках.  

Аутентичные Деды Морозы и Щелкунчики. Показываем советскую новогоднюю выставку в гродненском музее-1

Например, сказочные серии. Это Чиполлино. Здесь разные герои представлены.  

Историко-краеведческий музей Гродно. Среди таинственного средневековья и размаха шляхетно-дворянского величия в центральном зале новогодняя сказка советской мишуры. Здесь аутентичные Деды Морозы, а не штампованные Санты, здесь Щелкунчики и Морозко, а не Гриффины и Шреки.  

Аутентичные Деды Морозы и Щелкунчики. Показываем советскую новогоднюю выставку в гродненском музее-4

Екатерина Орабей, старший научный сотрудник Гродненского историко-археологического музея:  
Такие винтажные игрушки, которые представлены в экспозиции, более душевные. У молодого поколения ностальгии не может быть, но интерес однозначно есть.  

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# Выставка # Культура # Екатерина Орабей # Евгений Пустовой # Фотофакт

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