Дерзкие художники XX века. На эту выставку поп-арт в Минске точно нужно сходить – и вот почему

Ботинки начищены, в голове – рок-н-рол! Почти мгновенно «поп» стал одним из самых ярких и противоречивых явлений в художественной культуре XX века, рассказали в программе «Минск и минчане». Какими были художники поп-арта – дерзкими и самонадеянными или глубоко осознающими несовершенства мира?

Олеся Иноземцева, заместитель директора по творческой работе Национального центра современных искусств:

Одна из традиционных выставок, которые подготовили в новогодний период для наших жителей, гостей столицы. И выставка поп-арт. Я думаю, большинство знает это художественное направление, которое было популярно именно в Северной Америке в середине прошлого века. И эта выставка – попытка уже из сегодня и современности взглянуть на это направление.

Веками деятели культуры мечтают стать первооткрывателями, действуя интуитивно, а порой рискованно. Так, Ричард Гамильтон и представить не мог, что создаст икону поп-арта – коллаж с надписью «Так что же делает наши сегодняшние дома такими разными, такими привлекательными?». Олеся Иноземцева:

Представлены здесь работы художников, которые это направление развивали, которые были популярны и которые сейчас представляют само понятие поп-арт. Это Уорхол, Индиана, Джонс и также современные авторы, которые продолжают не стилистические особенности поп-арта в своих произведениях, а развивают саму идею того направления. Бэнкси, Райан.

Экспозицию дополняют белорусские художники, также представлены работы из коллекции Национального центра современных искусств. Всего около 80 произведений: от популярных серий «Мэрилин» и банок супа «Кэмпбелл» до новых шедевров. Олеся Иноземцева:

И впервые на этой выставке мы предлагаем аналог аудиогида – это мобильное приложение. Придя на мероприятие, можно узнать не только пикантные подробности из жизни художников, но и услышать истории создания произведений.

Олеся Иноземцева:

Для примера даже работа серии «Мэрилин Монро» Уорхола. Эта шелкография на оборотной стороне снабжена оригинальной подписью, в переводе которой вместо своего автографа автор ставил «Напишите что-нибудь сами», если вольный перевод сделать. Конечно, оборотную сторону посмотреть невозможно на выставке, а вот прослушав аудиогид, там будут рассказаны интересные особенности техники создания, как создавалось, под каким впечатлением, почему вообще художник обратился к такому банальному сюжету, как банка супа.