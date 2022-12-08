«Любовь никогда не перестаёт». О профессиональном выгорании поговорили с режиссёром театра
Новости Беларуси. Что такое народный театр и какие в нем актеры? Каково театральное искусство не в столице? В программе «Центральный регион» на СТВ узнаем, как служители театра совмещают обычную работу и выступления на сцене. Кроме того, познакомимся с победителями областного конкурса «Березинская рампа» и сами выйдем на сцену в постановке любительского коллектива «Відарыс».
Влада Родовская, корреспондент:
Магия театра. В спектаклях, как под увеличительным стеклом, раскрываются людские натуры. Здесь нет места фальши. А когда играют люди с, казалось бы, обычными, приземленными профессиями, искренность сцен увеличивается втройне. Побываем в гостях у народного театра, чтобы своими глазами увидеть, как можно совмещать искусство и работу, а также узнаем все секреты закулисья.
Великое искусство театра. Красивые декорации, магический антураж, невероятные перевоплощения. Здесь можно проявить различный спектр эмоций: от искренних слез и до задорного смеха. Чтобы на себе ощутить магию постановок, оказываемся в гостях народного театра «Відарыс» Борисова. Он располагается в местном Дворце культуры.
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«Відарыс» – театр с 70-летней историей. За годы его существования создано огромное количество постановок. От серьезных исторический до легких комедий.
Интересно, но это не единственный коллектив во Дворце культуры. Ребята со всего города занимаются в «Триумфе» – здесь им помогают поставить голос и обучают правильной дикции. Именно эти ученики после попадают в труппу «Відарыса». Так и сформировалось дружное и прекрасное сообщество людей, которые бесповоротно влюблены в свое дело.
Игорь Куницкий, руководитель народного драматического театра «Відарыс»:
Я меньший среди них, потому что здесь, выставляя себя, останешься один. В первую очередь, актер, которого надо беречь и относиться с теплотой. Как ты относишься к человеку, так и к тебе отнесутся. Это все понимают, причем здесь, у нас в коллективе, собраны, я считаю, как когда-то в студии – здесь озоновый слой социума. Как бы мы ни хотели. Почему? Театр – это многослойное, многовекторное, это искусство многополярное. Здесь надо много знать, много уметь, видеть много. В первую очередь, нужно внутренне иметь тот запас, который, выходя сюда, отдать туда. Найти поддержку, вернуть и умножить, в резонанс опустить.
Побывав на спектакле, сложно поверить, что это непрофессиональные актеры. Особенность театра в том, что все герои сцен на самом деле – герои обычной жизни. Юристы, спасатели и учителя – люди обычных должностей играют не хуже звездных актеров.
Игорь Куницкий:
Я этим людям благодарен, что они могут… Допустим, Тамара Гаевская, живя за 10 километров от города, приезжает на репетицию. Например, Андрей Гимбут – это начальник смены МЧС, отец троих детей и один из давнишних ведущих актеров на сцене. На сегодня скажи кому-то: «Так, давай, вечером сюда». – «Ты что? Да как это? Надо же отдохнуть». Нет. Поэтому здесь уникальные люди у нас.
Как говорят любители театра, может быть только два отношения к нему. Либо войдешь в стены и больше отсюда никогда не уйдешь, либо это не твое. В народном коллективе всегда рады видеть новых людей – только тут, как в настоящей любви, все зависит от внутренней химии.
Игорь Куницкий:
Почему немножко боятся приходить в театр? Ну, допустим, – пример такой – приходит милая дама, говорит: возьмите меня в театр. Я говорю: конечно, приходите на репетицию, садитесь, смотрите. Приходит, садится, смотрит. Что-то начинает понимать, недопонимать – тихонько исчезла. Приходит, допустим, Лена Поддонкова (это юрист, нынче нотариус): «А можно я в театр приду?» – «Да». Пришла, посмотрела, осталась. Взяла роль, поработали. Сказала: «Ой, меня выгонят». Не выгнали. Четыре года с нами. Есть человек, который может быть в режиме театра, а кому-то, кто преследует свой интерес… «Я звезда, я сейчас выйду, да как выступлю». Это не то, это не те люди. Тот, кто преследует свое личное, здесь не уживается.
Слесари и даже пожарные. Вот какие люди играют в народном театре «Відарыс» – подробности здесь.
Влада Родовская:
Если поговорить про актера. Насколько это тяжелая профессия?
Игорь Куницкий:
Это надо попробовать и сравнить. Просто так, на словах… Не знаю, но когда человек просто после репетиции едет, у него просто текут слезы от того, что он вымотан, выжат. Наверное, легко. Это просто. Красивый костюм, сцена, зрители. Оп – оказывается, не так. Это тяжелый, изматывающий труд. Но я говорю так: ну что слова – надо попробовать. Попробовать сыграть в спектакле.
Влада Родовская:
Я человек, который, образно говоря, не связан никак с театром. Нужно ли мне много времени, чтобы понять это искусство, или это все-таки очень индивидуально?
Игорь Куницкий:
У человека должен быть эмоциональный запас. То есть для актера, режиссера, вообще человека искусства нужно внутреннее наполнение. Нужна светлая душа, которая способна отдавать. Много отдавать, постоянно отдавать. Постоянно отдавая, обновляешь – и еще больше отдаешь, и еще больше наполняешься. Это закон.
Влада Родовская:
А как не выгорать на сцене? Вот вы говорите, эмоциональное должно быть наполнение, человек должен быть полон. А как на сцене не переставать это любить? Я думаю, что в любой профессии есть выгорание.
Игорь Куницкий:
Хорошее слово «любить». Любовь никогда не перестает. Все.
Влада Родовская, корреспондент:
Как известно, постановка – это, можно сказать, симфония. И в симфонии очень важна музыка. И, как известно мне, музыка у вас тоже собственная.
Игорь Куницкий:
Да.
Влада Родовская:
Расскажите про это поподробнее.
Игорь Куницкий:
Виталий Прибыльский – человек театра, который начинал в театре-студии «Магия» при 20-й школе. Талантливейший парень, музыкант. Музыкант-любитель. Или музыкант есть, или его нет. Он подошел, говорит: «Слушай, давай я музыку напишу». – «Ну, вперед». Один вариант, второй, третий. Я же говорю – полная свобода творчества. Творчество, которое дополняет. Если актер не становится сотворцем, спектакля не будет. Здесь у нас получается такой момент, что наше общение вне сцены, на сцене, вплоть до того, не то что говорят «Слушай, режиссер, что ты делаешь, давай вот так попробуем». Начинают не то что спорить. Говорят, с режиссером не спорят. Спорят.
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