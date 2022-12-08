«Любовь никогда не перестаёт». О профессиональном выгорании поговорили с режиссёром театра

Новости Беларуси. Что такое народный театр и какие в нем актеры? Каково театральное искусство не в столице? В программе «Центральный регион» на СТВ узнаем, как служители театра совмещают обычную работу и выступления на сцене. Кроме того, познакомимся с победителями областного конкурса «Березинская рампа» и сами выйдем на сцену в постановке любительского коллектива «Відарыс».

Влада Родовская, корреспондент:

Магия театра. В спектаклях, как под увеличительным стеклом, раскрываются людские натуры. Здесь нет места фальши. А когда играют люди с, казалось бы, обычными, приземленными профессиями, искренность сцен увеличивается втройне. Побываем в гостях у народного театра, чтобы своими глазами увидеть, как можно совмещать искусство и работу, а также узнаем все секреты закулисья. Великое искусство театра. Красивые декорации, магический антураж, невероятные перевоплощения. Здесь можно проявить различный спектр эмоций: от искренних слез и до задорного смеха. Чтобы на себе ощутить магию постановок, оказываемся в гостях народного театра «Відарыс» Борисова. Он располагается в местном Дворце культуры.

Что может быть прекраснее славы, женщина? Слава сильнее сил богов, она может подарить бессмертие! «Відарыс» – театр с 70-летней историей. За годы его существования создано огромное количество постановок. От серьезных исторический до легких комедий. Интересно, но это не единственный коллектив во Дворце культуры. Ребята со всего города занимаются в «Триумфе» – здесь им помогают поставить голос и обучают правильной дикции. Именно эти ученики после попадают в труппу «Відарыса». Так и сформировалось дружное и прекрасное сообщество людей, которые бесповоротно влюблены в свое дело.

Игорь Куницкий, руководитель народного драматического театра «Відарыс»:

Я меньший среди них, потому что здесь, выставляя себя, останешься один. В первую очередь, актер, которого надо беречь и относиться с теплотой. Как ты относишься к человеку, так и к тебе отнесутся. Это все понимают, причем здесь, у нас в коллективе, собраны, я считаю, как когда-то в студии – здесь озоновый слой социума. Как бы мы ни хотели. Почему? Театр – это многослойное, многовекторное, это искусство многополярное. Здесь надо много знать, много уметь, видеть много. В первую очередь, нужно внутренне иметь тот запас, который, выходя сюда, отдать туда. Найти поддержку, вернуть и умножить, в резонанс опустить. Побывав на спектакле, сложно поверить, что это непрофессиональные актеры. Особенность театра в том, что все герои сцен на самом деле – герои обычной жизни. Юристы, спасатели и учителя – люди обычных должностей играют не хуже звездных актеров.

Игорь Куницкий:

Я этим людям благодарен, что они могут… Допустим, Тамара Гаевская, живя за 10 километров от города, приезжает на репетицию. Например, Андрей Гимбут – это начальник смены МЧС, отец троих детей и один из давнишних ведущих актеров на сцене. На сегодня скажи кому-то: «Так, давай, вечером сюда». – «Ты что? Да как это? Надо же отдохнуть». Нет. Поэтому здесь уникальные люди у нас. Как говорят любители театра, может быть только два отношения к нему. Либо войдешь в стены и больше отсюда никогда не уйдешь, либо это не твое. В народном коллективе всегда рады видеть новых людей – только тут, как в настоящей любви, все зависит от внутренней химии.

Игорь Куницкий:

Почему немножко боятся приходить в театр? Ну, допустим, – пример такой – приходит милая дама, говорит: возьмите меня в театр. Я говорю: конечно, приходите на репетицию, садитесь, смотрите. Приходит, садится, смотрит. Что-то начинает понимать, недопонимать – тихонько исчезла. Приходит, допустим, Лена Поддонкова (это юрист, нынче нотариус): «А можно я в театр приду?» – «Да». Пришла, посмотрела, осталась. Взяла роль, поработали. Сказала: «Ой, меня выгонят». Не выгнали. Четыре года с нами. Есть человек, который может быть в режиме театра, а кому-то, кто преследует свой интерес… «Я звезда, я сейчас выйду, да как выступлю». Это не то, это не те люди. Тот, кто преследует свое личное, здесь не уживается. Слесари и даже пожарные. Вот какие люди играют в народном театре «Відарыс» – подробности здесь.

Влада Родовская:

Если поговорить про актера. Насколько это тяжелая профессия? Игорь Куницкий:

Это надо попробовать и сравнить. Просто так, на словах… Не знаю, но когда человек просто после репетиции едет, у него просто текут слезы от того, что он вымотан, выжат. Наверное, легко. Это просто. Красивый костюм, сцена, зрители. Оп – оказывается, не так. Это тяжелый, изматывающий труд. Но я говорю так: ну что слова – надо попробовать. Попробовать сыграть в спектакле. Влада Родовская:

Я человек, который, образно говоря, не связан никак с театром. Нужно ли мне много времени, чтобы понять это искусство, или это все-таки очень индивидуально? Игорь Куницкий:

У человека должен быть эмоциональный запас. То есть для актера, режиссера, вообще человека искусства нужно внутреннее наполнение. Нужна светлая душа, которая способна отдавать. Много отдавать, постоянно отдавать. Постоянно отдавая, обновляешь – и еще больше отдаешь, и еще больше наполняешься. Это закон.

Влада Родовская:

А как не выгорать на сцене? Вот вы говорите, эмоциональное должно быть наполнение, человек должен быть полон. А как на сцене не переставать это любить? Я думаю, что в любой профессии есть выгорание. Игорь Куницкий:

Хорошее слово «любить». Любовь никогда не перестает. Все. Влада Родовская, корреспондент:

Как известно, постановка – это, можно сказать, симфония. И в симфонии очень важна музыка. И, как известно мне, музыка у вас тоже собственная. Игорь Куницкий:

Да. Влада Родовская:

Расскажите про это поподробнее.