«Всё должно быть под контролем». Кубраков про обеспечение безопасности во время ВНС

В дни проведения Всебелорусского народного собрания в Минске вопросы безопасности будут под особым контролем. Все связанные с ВНС объекты правоохранители возьмут под круглосуточную охрану, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Чтобы не допустить правонарушений и чрезвычайных ситуаций, личный состав переводится на усиленный вариант несения службы. Кроме того, будут использованы возможности республиканской системы мониторинга общественной безопасности, задействуют саперно-пиротехнические группы, а также группы противодействия беспилотным летательным аппаратам и интернет-мониторинга.
Иван Кубраков, министр внутренних дел Беларуси:
Места, которые будут посещаться, в том числе и приглашенными делегатами, под нашей охраной. По крайней мере, если нет физического присутствия, то камеры РСМОБ должны работать. Полностью должно быть все под контролем. Охрана общественного порядка должна быть обеспечена на самом высоком уровне.
Помимо усиленной охраны объектов, которые будут посещать делегаты ВНС, под особым контролем и безопасность передвижения групп. По словам правоохранителей, ситуация может меняться очень быстро – личный состав должен четко это понимать и быть готовым грамотно реагировать на любые, в том числе нестандартные, ситуации.