«Всё должно быть под контролем». Кубраков про обеспечение безопасности во время ВНС

В дни проведения Всебелорусского народного собрания в Минске вопросы безопасности будут под особым контролем. Все связанные с ВНС объекты правоохранители возьмут под круглосуточную охрану, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Чтобы не допустить правонарушений и чрезвычайных ситуаций, личный состав переводится на усиленный вариант несения службы. Кроме того, будут использованы возможности республиканской системы мониторинга общественной безопасности, задействуют саперно-пиротехнические группы, а также группы противодействия беспилотным летательным аппаратам и интернет-мониторинга.