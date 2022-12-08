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Гран-при «Березинской рампы» получил коллектив «Відарыса». Чем народный театр впечатлил жюри?

08 декабря 2022 16:28
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Новости Беларуси. Что такое народный театр и какие в нем актеры? Каково театральное искусство не в столице? В программе «Центральный регион» на СТВ узнаем, как служители театра совмещают обычную работу и выступления на сцене. Кроме того, познакомимся с победителями областного конкурса «Березинская рампа» и сами выйдем на сцену в постановке любительского коллектива «Відарыс».

Гран-при «Березинской рампы» получил коллектив «Відарыса». Чем народный театр впечатлил жюри?-1

А теперь немного информации под звук фанфар. Накануне коллектив принимал участие в ХІІІ областном фестивале народных театров «Березинская рампа». На сцене выступили шесть коллективов со всей Минской области. Народные актеры Березинского, Борисовского, Несвижского, Слуцкого районов и два коллектива от Жодино. Традиционно в Березино фестиваль проводится раз в два года.

Гран-при «Березинской рампы» получил коллектив «Відарыса». Чем народный театр впечатлил жюри?-4

Владимир Мищанчук, декан театрального факультета Белорусской государственной академии искусств:
Галоўнае, што мы ў Год гістарычнай памяці, я гляджу на рэпертуары гэтых театраў, што яны ўсе ўлічваюць менавіта гэта. І тое, што звяртаюцца да тэмы чалавечай, тэмы вайны, тэмы адносін чалавека з чалавекам. Тэмы любові да сваёй Радзімы, да сваёй краіны. Гэта выклікае вялікую ўдзячнасць тым людзям, якія займаюцца гэтай справай у сваевольны час.

Гран-при «Березинской рампы» получил коллектив «Відарыса». Чем народный театр впечатлил жюри?-7

Николай Пытляк, режиссер народного театра Березинского районного центра культуры:
Мы проводим… Бывают моменты, с пандемией было, мы на полгода позже провели, но все равно провели. В основном участвуют у нас театры, стабильно шесть театров. Шесть-семь – вот так. Отбор мы проводим. Приезжаем с комиссией, сдача спектакля – смотрим, пойдет он нам или не пойдет. То есть по качеству, я так говорю. Первое. Второе, что этот фестиваль правда дает какой-то импульс каждому театру. К чему? Главное, что мы не ставим их в рамки какие-то определенные. Поэтому делай, что хочешь, только интересно.

Гран-при «Березинской рампы» получил коллектив «Відарыса». Чем народный театр впечатлил жюри?-10

Самые бурные овации и заветное Гран-при заслуженно досталось народному театру из Борисова. «Миссис Сэвидж» вызвала самые искренние чувства у всех зрителей.

Гран-при «Березинской рампы» получил коллектив «Відарыса». Чем народный театр впечатлил жюри?-13

Зоя Михалькевич, актриса народного драматического театра «Відарыс»:
Мы очень обрадовались. Мы, может быть, даже немножечко удивились. Потому что все коллективы, с нашей точки зрения, которые были на «Березинской рампе», были очень сильными. Я считаю, что и материал, который у нас есть, очень притягательный, манкий. Мы очень старались. И когда во время игры мы чувствовали дыхание зала, чувствовали такую реакцию зрительскую, которая помогает нам. Пожалуй, это нам очень сильно помогло. После спектакля все члены жюри пришли за кулисы, и они плакали. И мы поняли, что все получилось.

Гран-при «Березинской рампы» получил коллектив «Відарыса». Чем народный театр впечатлил жюри?-16

Многие готовы посчитать, что народные театры не выходят за рамки хобби для обычных людей. Однако даже для таких актеров необходима эмоциональная подпитка зала. Постановки «Відарыса» в Борисове заменяют столичные труппы, а эмоции всегда намного больше. Ведь на сцене свои: соседи, коллеги и родные.

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# Театр # Культура # Владимир Мищанчук # Николай Пытляк # Зоя Михалькевич # Влада Родовская # Фотофакт

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