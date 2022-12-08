Гран-при «Березинской рампы» получил коллектив «Відарыса». Чем народный театр впечатлил жюри?

Новости Беларуси. Что такое народный театр и какие в нем актеры? Каково театральное искусство не в столице? В программе «Центральный регион» на СТВ узнаем, как служители театра совмещают обычную работу и выступления на сцене. Кроме того, познакомимся с победителями областного конкурса «Березинская рампа» и сами выйдем на сцену в постановке любительского коллектива «Відарыс».

А теперь немного информации под звук фанфар. Накануне коллектив принимал участие в ХІІІ областном фестивале народных театров «Березинская рампа». На сцене выступили шесть коллективов со всей Минской области. Народные актеры Березинского, Борисовского, Несвижского, Слуцкого районов и два коллектива от Жодино. Традиционно в Березино фестиваль проводится раз в два года.

Владимир Мищанчук, декан театрального факультета Белорусской государственной академии искусств:

Галоўнае, што мы ў Год гістарычнай памяці, я гляджу на рэпертуары гэтых театраў, што яны ўсе ўлічваюць менавіта гэта. І тое, што звяртаюцца да тэмы чалавечай, тэмы вайны, тэмы адносін чалавека з чалавекам. Тэмы любові да сваёй Радзімы, да сваёй краіны. Гэта выклікае вялікую ўдзячнасць тым людзям, якія займаюцца гэтай справай у сваевольны час.

Николай Пытляк, режиссер народного театра Березинского районного центра культуры:

Мы проводим… Бывают моменты, с пандемией было, мы на полгода позже провели, но все равно провели. В основном участвуют у нас театры, стабильно шесть театров. Шесть-семь – вот так. Отбор мы проводим. Приезжаем с комиссией, сдача спектакля – смотрим, пойдет он нам или не пойдет. То есть по качеству, я так говорю. Первое. Второе, что этот фестиваль правда дает какой-то импульс каждому театру. К чему? Главное, что мы не ставим их в рамки какие-то определенные. Поэтому делай, что хочешь, только интересно.

Самые бурные овации и заветное Гран-при заслуженно досталось народному театру из Борисова. «Миссис Сэвидж» вызвала самые искренние чувства у всех зрителей.