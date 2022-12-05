«Сколько будет стоить доллар?» Сотрудник Нацбанка рассказал о прогнозе на 2023-й и какой курс закладывался на 2022-й

Новости Беларуси. Как рассчитать деньги страны? На что будет ставить государство? Почему прогноз – это перспективно? Эксперты из мира финансов ответят на эти вопросы в 18.30 в прямом эфире на площадке ток-шоу «По существу» .

Дмитрий Мурин, начальник главного управления монетарной политики и экономического анализа Национального банка Беларуси:

Ответ на него классический – я не знаю.

Кирилл Казаков:

Год назад, когда мы планировали бюджет 2022 года, никто не предполагал форсмажорных событий, которые произошли в конце февраля. Никто не предполагал, что доллар весь март будет стоить 3,6 рубля, а потом вдруг резко откатится. Я уверен, что это благодаря политике Нацбанка, иначе быть не могло. Но бюджет же формируется из какой-то цифры, какая она?

Дмитрий Мурин:

Когда мы говорим, какой курс доллара заложен в расчетный бюджет, я эту цифру могу озвучить. Среднегодовой курс доллара на следующий год – 2,78 рубля.

Алена Сырова, СТВ:

А какой был заложен в прошлом году? Он совпал с реальным?

Дмитрий Мурин:

Нет, он не совпал. Он меньше.

Кирилл Казаков:

Мы не планировали форсмажор, мы и в следующем году его не планируем. Переход на торговлю в национальных валютах каким-то образом отразится на благосостоянии либо это исключительно политическая история?