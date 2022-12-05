«Сколько будет стоить доллар?» Сотрудник Нацбанка рассказал о прогнозе на 2023-й и какой курс закладывался на 2022-й

Новости Беларуси. Как рассчитать деньги страны? На что будет ставить государство? Почему прогноз – это перспективно? Эксперты из мира финансов ответят на эти вопросы в 18.30 в прямом эфире на площадке ток-шоу «По существу».
Кирилл Казаков, СТВ:
Сколько будет стоить доллар?
Дмитрий Мурин, начальник главного управления монетарной политики и экономического анализа Национального банка Беларуси:
Ответ на него классический – я не знаю.
Кирилл Казаков:
Год назад, когда мы планировали бюджет 2022 года, никто не предполагал форсмажорных событий, которые произошли в конце февраля. Никто не предполагал, что доллар весь март будет стоить 3,6 рубля, а потом вдруг резко откатится. Я уверен, что это благодаря политике Нацбанка, иначе быть не могло. Но бюджет же формируется из какой-то цифры, какая она?
Дмитрий Мурин:
Когда мы говорим, какой курс доллара заложен в расчетный бюджет, я эту цифру могу озвучить. Среднегодовой курс доллара на следующий год – 2,78 рубля.
Алена Сырова, СТВ:
А какой был заложен в прошлом году? Он совпал с реальным?
Дмитрий Мурин:
Нет, он не совпал. Он меньше.
Кирилл Казаков:
Мы не планировали форсмажор, мы и в следующем году его не планируем. Переход на торговлю в национальных валютах каким-то образом отразится на благосостоянии либо это исключительно политическая история?
Ирина Новикова, доктор экономических наук:
Доллары и курс устанавливался до СВО. Каким образом? Наши предприятия торговали с Евросоюзом, с дальним зарубежьем. Все это осуществлялось в долларах. Все наблюдали, какой курс, бежали менять, потому что летом надо съездить на отдых. А вот теперь случилась эта ситуация. Если мы начинаем рассчитываться в национальных валютах, конечно, это влияет. Доллар потихоньку начинается вытесняться. Даже если посмотреть на валютные резервы за рубежом, то долларов лет 20 назад там было 70 %, а сейчас уже 55 %. Это не значит, что завтра надо бежать доллары выбрасывать. Это время долгое, но такая тенденция приобретает устойчивый характер. Мы рассчитываемся в национальных валютах, это правильно, нам легче торговать.
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