Андрей Равков: Азербайджан – добытчик энергоносителей. У них есть возможность финансировать проекты, в том числе совместные

Новости Беларуси. Александр Лукашенко 19 ноября принял ряд кадровых решений. В Беларуси назначен новый министр культуры. Ведомство возглавит экс-помощник главы государства по Брестской области Анатолий Маркевич, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Александр Лукашенко назначил нового министра культуры. Им стал Анатолий Маркевич

Изменения и в дипломатическом корпусе. Так, Александр Конюк назначен послом Беларуси в Армении, Юрий Сенько возглавит посольство в Китае. Андрей Равков, экс-глава Совета безопасности, будет представлять белорусские интересы в Азербайджане. В принятых решениях нет никакого закулисья, подчеркнул глава государства. Наша страна поддерживает хорошие и близкие отношения и с Азербайджаном, и с Арменией.

Кроме того, кандидатуры глав дипмиссии в Пакистане (это Андрей Метелица) и странах Африки (туда отправится Павел Взяткин) также тщательно отбирались, и у них есть необходимый для этой работы опыт. Александр Лукашенко: «Можно иметь любое мнение. Но закон нельзя нарушать» Напутствуя новых послов, Александр Лукашенко напомнил: всем придется приложить усилия для того, чтобы продвинуться в товарообороте и нарастить экспорт Беларуси.

Андрей Равков, Чрезвычайный и Полномочный Посол Беларуси в Азербайджане:

Азербайджанская Республика является добытчиком энергоносителей. Естественно, у них есть возможность финансировать какие-то проекты, в том числе совместные, и это важная особенность Азербайджана. На «голое место» сейчас не придется приехать, потому что те вопросы экономического сотрудничества, экономического развития постоянно движутся вперед. Президентом поставлена задача эти вопросы и расширять, и совершенствовать для того, чтобы получать максимальный эффект, в том числе экспортный.