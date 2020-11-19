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Андрей Равков: Азербайджан – добытчик энергоносителей. У них есть возможность финансировать проекты, в том числе совместные

19 ноября 2020 14:30
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Новости Беларуси. Александр Лукашенко 19 ноября принял ряд кадровых решений. В Беларуси назначен новый министр культуры. Ведомство возглавит экс-помощник главы государства по Брестской области Анатолий Маркевич, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко назначил нового министра культуры. Им стал Анатолий Маркевич

Андрей Равков: Азербайджан – добытчик энергоносителей. У них есть возможность финансировать проекты, в том числе совместные-1

Изменения и в дипломатическом корпусе. Так, Александр Конюк назначен послом Беларуси в Армении, Юрий Сенько возглавит посольство в Китае. Андрей Равков, экс-глава Совета безопасности, будет представлять белорусские интересы в Азербайджане.

В принятых решениях нет никакого закулисья, подчеркнул глава государства. Наша страна поддерживает хорошие и близкие отношения и с Азербайджаном, и с Арменией.

Андрей Равков: Азербайджан – добытчик энергоносителей. У них есть возможность финансировать проекты, в том числе совместные-4

Кроме того, кандидатуры глав дипмиссии в Пакистане (это Андрей Метелица) и странах Африки (туда отправится Павел Взяткин) также тщательно отбирались, и у них есть необходимый для этой работы опыт.

Александр Лукашенко: «Можно иметь любое мнение. Но закон нельзя нарушать»

Напутствуя новых послов, Александр Лукашенко напомнил: всем придется приложить усилия для того, чтобы продвинуться в товарообороте и нарастить экспорт Беларуси.

Андрей Равков: Азербайджан – добытчик энергоносителей. У них есть возможность финансировать проекты, в том числе совместные-7

Андрей Равков, Чрезвычайный и Полномочный Посол Беларуси в Азербайджане:
Азербайджанская Республика является добытчиком энергоносителей. Естественно, у них есть возможность финансировать какие-то проекты, в том числе совместные, и это важная особенность Азербайджана.

На «голое место» сейчас не придется приехать, потому что те вопросы экономического сотрудничества, экономического развития постоянно движутся вперед. Президентом поставлена задача эти вопросы и расширять, и совершенствовать для того, чтобы получать максимальный эффект, в том числе экспортный.

Андрей Равков: Азербайджан – добытчик энергоносителей. У них есть возможность финансировать проекты, в том числе совместные-10

Кадровые перестановки и в Министерстве внутренних дел. Юрий Назаренко теперь первый заместитель руководителя ведомства. Он будет курировать общественную безопасность.

Николай Карпенков с этого дня заместитель министра – командующий внутренними войсками Беларуси.

# Отставки и назначения в Беларуси # общество # Александр Лукашенко # Анатолий Маркевич # Павел Взяткин # Александр Конюк # Юрий Сенько # Андрей Равков # Андрей Метелица # Юрий Назаренко # Николай Карпенков # Фотофакт

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