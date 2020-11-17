Художник из Калуги рисует обложки к известным литературным произведениям. Показываем необычные работы

Какие необычные картины рисует художник из Калуги, сообщили в программе «Минск и минчане» на СТВ. Алексей Васильев, художник (г. Калуга):

Эта картина по книге Джека Керуака во времена битников «В дороге». Вкратце о том, как ребята путешествовали из одной части Америки в другую на машине. Поэтому здесь машина, человек, который голосует. А это ему из люка машут: «Поехали с нами».

Наше турне по творчеству современного российского художника Алексея Васильева начинается в доме №10 на улице Революционной. Три недели плодотворной работы в своей мастерской в Калуге – и философские работы мастера можем оценить и мы. Майя Овадинская, старший научный сотрудник Городской художественной галереи произведений Л. Д. Щемелева:

В городской художественной галерее произведений Леонида Дмитриевича Щемелева открылась очень современная выставка «Мое гетто. Эволюция» Алексея Васильева. Все работы на нашей экспозиции, а их более 10, созданы художником специально под наш проект. Созданные Алексеем произведения имеют глубокую связь с литературными произведениями: Чехова, Хемингуэя, Шарля Перро. Он интерпретирует их по-своему, создавая соединение образов и смыслов и переводя это на свой язык.

Автор уверен: все начинается с идеи. В его случае это книги, которые натолкнули на весьма интересные размышления и образы. Майя Овадинская:

Мы сотрудничаем с таллинской художественной галереей и ее куратором Эрне. Оттуда мы и узнали о творчестве Алексея Васильева, потому что они сотрудничают. Решили, что в Минске он ни разу не выставлялся, поэтому это было бы очень интересным экспериментом, чтобы люди увидели живой, экспрессивный язык и смогли насладиться им.

Алексей Васильев:

Идея была, что все картины здесь – обложки к книгам, которые уже написаны и являются произведением искусства мирового класса. И смысл был, чтобы взять картину и с помощью нее оформить это произведение «Три сестры» и издать. Но с такими обложками никто не делает.

Между тем свое творчество известный калужский художник по-доброму называет «каля-маля». Алексей Васильев:

У меня, видите, каля-маля всякие. Не всегда и поймешь, что нарисовано. Мне нравится сам процесс, краски мешать всякие. Поэтому, чтобы было понятнее, я делаю названия к работам. В данном случае они небольшие, но часто бывают как кусок текста. Вот эта картина – по мотивам Чехова «Три сестры». Три женщины, столбики, напоминающие березки, и они между собой взаимодействуют. Здесь вверху у меня написано по-английски вверх ногами: «Иисус, позвони нам».

Свои работы Алексей относит к экспрессионизму, хотя честно признается, что он не знаток академической живописи. Алексей Васильев:

Так рисовали лет 70 назад точно. Это не современное искусство. Я иногда с музыкой сравниваю. Это как блюз играешь, он же не новый. Просто иногда его кто-то играет вкусно, а кто-то посуше.

Гетто Алексея Васильева, к слову, никак не связано с трагическими событиями Второй мировой. Его гетто – это мастерская, из пределов которой выходят в мир новые герои. А еще – афроамериканская культура, которая породила стиль граффити.

Алексей Васильев:

Это, скорее, какой-то замкнутый кусок, где живут какие-то люди. Но из-за того, что мои персонажи андеграундные либо они аутсайдеры в жизни, либо что-то необычное они делают, т. е. не отражение социальной действительности, которая происходит в жизни, а вымышленные – то, что я придумываю. Поэтому я так ее и называю.

Исаак Бабель «Одесские рассказы», «Лолита» Владимира Набокова, «Страсть и отвращение в Лас-Вегасе» Хантера Томпсона – каждая история переосмыслена в художественной мастерской и весьма символична. Но послушав ремарки автора, иной раз даешься диву, сколько смыслов зашифровано в каждом полотне.

Алексей Васильев:

Эта по произведениям Эдуарда Лимонова стоит, путешествует. Вот это человек как будто сидит в замкнутом пространстве, у него книга, и он уже заснул. Там у него чай с лимоном, потому что Лимонов. DED – это была такая кличка. Типа он в шинели переехал в Париж, ему привезли советскую шинель с погонами, «Советская Армия» написано. Он ходил и гордился, что на фоне этих буржуа такой советский парень. Тут написано: «Харьков forever», потому что он из Харькова.

Но если Эдуарда Вениаминовича можно читать по-своему, то как иначе можно воспринимать, к примеру, наследие Шарля Перро? Но и это у нашего героя получилось. Алексей Васильев:

Я нарисовал такого волка. Это детская сказка, как мы все знаем. А Шарль Перро, как мне кажется, все-таки для взрослых это делал тогда. Это же не был детский писатель. Волк – это образ мужчины, который хотел любви с молодой девушкой. И пришлось как-то через бабушку достучаться до ее сердца.

И вот гламурный серый в казаках и модных очках уже воспринимается иначе – эдаким опытным Казановой, способным завладеть сердцем любой Красной Шапочки. Рассекретил автор и пару технических нюансов. Корреспондент:

Я заметила, у вас все в очках. Алексей Васильев:

Не все, это когда глаза не получаются. Корреспондент:

Это они такие умные? Алексей Васильев:

Нет, иногда мне хочется нарисовать очки. Иногда бывает, что у меня не получилось что-то, и это как художественный прием, чтобы все лицо не переделывать заново.

Корреспондент:

А это пулевое ранение в шею получил? Алексей Васильев:

Я тоже так думал, что так подумают. Нет, просто я иногда рисую шприцем, закачиваю в него краску, она течет, не надо отрывать линию, она пошла и идет плавно-плавно, потому что если с кисти, краска заканчивается, и надо её брать снова. И ты вот рисуешь, а тут у тебя краска кончилась и движения нет, просто у меня дырка залипла.

Гостя из соседней страны отличают юмор и искренность. Но при всей кажущейся простоте его работы пользуются спросом от России до Америки: Эстония, Китай, Швеция, Швейцария, Норвегия. В чем секрет успеха? Алексей Васильев:

В Калуге сейчас проходил фестиваль современного искусства, и было одно из мероприятий, которое называется «Арт-баттл». Мой товарищ из Москвы, художник Максим Орлицкий придумал. Это когда два художника становятся и рисуют что-то одно, потом зрители и жюри ходят и оценивают, кто победил. Мы с Ваней баттлили. У нас были корзиночки, куда зрители кидали свои голоса. У меня на 1 голос больше оказалось. Это было как игра, как просто веселое мероприятие. Это не то, что он проиграл и все – бедный.

Корреспондент:

Мне кажется, что вы и творчество воспринимаете как такую игру, это не что-то серьезное, а что-то такое для легкости? Алексей Васильев:

Я так хотел бы относиться. Но при этом не то, что отношусь несерьезно, просто язык сам такой – легкий. Мне хочется, чтобы все было легко, незамученно.

Но главным открытием стало то, что наш герой пришел в художники из математиков и физиков. Еще 15 лет назад он преподавал точные науки, пока не взялся за кисть. Впрочем, научная картина мира не помешала создавать творческие шедевры. Алексей Васильев:

Я все время рисовал в альбомах. У меня тетя – художница, член Союза художников. Она видит, что у меня способности есть, говорит: «Иди поучись в художественную школу». Я ходил на вечерние курсы для взрослых, это классическое российское образование. И там учили, что три часа в день нужно рисовать – это приучает к такой дисциплине, это как-то в привычку вошло. Дальше мне нравилось это.

Корреспондент:

Сколько лет было, когда вы начали рисовать? Алексей Васильев:

20, может 19. Корреспондент:

А до этого только на уроках ИЗО рисовали? Алексей Васильев:

Да. Отец военный, поэтому мы переезжали очень много, и не было постоянных кружков или школ. Я с одной стороны радуюсь, что у меня нет этого образования, это позволяет себя чувствовать свободным, когда от незнания ты не боишься сделать что-то, чего не знаешь. Как дурачкам везет – как-то так.

В Минске Алексей Васильев впервые, но надеется увидеть белорусскую столицу еще не раз, ведь здесь уютно, как дома. Алексей Васильев:

Вчера у меня был час свободного времени, я прошелся кругом, дошел до стадиона «Динамо». Мне понравились эти холмы, все время хочется подняться наверх и посмотреть, что за ними. У меня нет ощущения, что я в другой стране, как будто это другой город. У меня нет ощущения, что я за границей.