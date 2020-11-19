Кинопроект «Купала» Владимира Янковского получил приз на международном фестивале в Москве

Новости Беларуси. Достаточно известная кинокартина «Купала» режиссера Владимира Янковского признана «Событием кинематографического года». Такое решение принято на кинофестивале стран Содружества «Московская премьера», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Напомним, историческая драма «Янка Купала» повествует о судьбе народного поэта Беларуси. В картине раскрываются основные вехи жизненного и творческого пути поэта, совпавшего с наиболее трагическими событиями XX века. Трейлер фильма есть на английском, русском, белорусском и китайском языках.