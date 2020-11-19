Дети в агрогородке Поречье ткут гобелены. Показываем, как они это делают

Родные сердцу хутора сотканы из шерсти и возвращают в детство к бабушкиным сказкам. Причем вся красота – дело рук школьников из агрогородка Поречье.

Милена Комоса:

Я живу рядом с городом и приезжаю сюда, чтобы побыть вместе с моими друзьями. Мы здесь чаевничаем, гуляем. Делаю вот этого тигреныша – подарок на День рождения моей мамы. Надо ткать через одну нитку, чтобы получился вот такой рисунок. Сильно затягивать не надо, потому что работа стянется.

В теплой живописи девочки делают первые успехи благодаря талантливому педагогу. Анна Григорьевна родом с Полесья. Впервые увидела гобелены на выставке ВДНХ в Киеве и влюбилась в гуцульские расписные. 20 лет назад ездила учиться в Гродно, много читала и увидела свет в рамочных гобеленах.

Анна Тололо, мастер художественных народных ремесел:

Я считаю, что мы должны вот эту линию сохранить, которая связывает нас всех с нашими бабушками и прабабушками. У нас были студенты из Франции, Англии, Турции, Америки, их был 31 человек. Мальчишки в основном были в этой группе, они сидели на кроснах, их невозможно было достать оттуда, они говорили: это компьютер.

В XXI веке, когда заданы перфокарты на механических станках, такое искусство на вес золота, но и терпение нужно просто бриллиантовое.

Анна Тололо:

Я не устаю от своих работ. Мне больше хочется, мне все больше интересно. Другой раз просто просыпаюсь и чувствую, что в голове уже зреет какая-то работа. У нас, как у миньоров, делаешь один раз и чуть ли не навсегда. Ладно, если ты просто ткань делаешь одной ниточкой, ты можешь ее распустить (и то очень сложно). Поэтому каждый раз, нужно рассчитывать, чувствовать. О поречской школе сегодня знают в Европе и Америке. Хоть Анна Григорьевна и воспитала не одно поколение дизайнеров-художников, останавливаться не думает. На кону фестиваль «Фанфары сяброў» и еще много конкурсов и открытий.

Анна Тололо:

Это такая техника, которую ты можешь применить чуть ли не везде, ее можно и с соломой, и с металлом сочетать. В детских работах чистые души, чистейшая энергетика. К любой работе подходишь, ты хочешь сразу улыбаться. Я заметила, что у наших детей, которые приходят ко мне, подтягивается учеба и речь развивается, они более красиво говорят. «Это моя работа. Это я работал» – что значит «я»? Значит растет самооценка – это же тоже много значит.