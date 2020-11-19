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Дети в агрогородке Поречье ткут гобелены. Показываем, как они это делают

19 ноября 2020 08:48
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Родные сердцу хутора сотканы из шерсти и возвращают в детство к бабушкиным сказкам. Причем вся красота – дело рук школьников из агрогородка Поречье. 

Дети в агрогородке Поречье ткут гобелены. Показываем, как они это делают -1

Милена Комоса:
Я живу рядом с городом и приезжаю сюда, чтобы побыть вместе с моими друзьями. Мы здесь чаевничаем, гуляем. Делаю вот этого тигреныша подарок на День рождения моей мамы. Надо ткать через одну нитку, чтобы получился вот такой рисунок. Сильно затягивать не надо, потому что работа стянется.

Дети в агрогородке Поречье ткут гобелены. Показываем, как они это делают -4

В теплой живописи девочки делают первые успехи благодаря талантливому педагогу. Анна Григорьевна родом с Полесья. Впервые увидела гобелены на выставке ВДНХ в Киеве и влюбилась в гуцульские расписные. 20 лет назад ездила учиться в Гродно, много читала и увидела свет в рамочных гобеленах.

Дети в агрогородке Поречье ткут гобелены. Показываем, как они это делают -7

Анна Тололо, мастер художественных народных ремесел:
Я считаю, что мы должны вот эту линию сохранить, которая связывает нас всех с нашими бабушками и прабабушками. У нас были студенты из Франции, Англии, Турции, Америки, их был 31 человек. Мальчишки в основном были в этой группе, они сидели на кроснах, их невозможно было достать оттуда, они говорили: это компьютер.

Дети в агрогородке Поречье ткут гобелены. Показываем, как они это делают -10

В XXI веке, когда заданы перфокарты на механических станках, такое искусство на вес золота, но и терпение нужно просто бриллиантовое.

Дети в агрогородке Поречье ткут гобелены. Показываем, как они это делают -13

Анна Тололо:
Я не устаю от своих работ. Мне больше хочется, мне все больше интересно. Другой раз просто просыпаюсь и чувствую, что в голове уже зреет какая-то работа. У нас, как у миньоров, делаешь один раз и чуть ли не навсегда. Ладно, если ты просто ткань делаешь одной ниточкой, ты можешь ее распустить (и то очень сложно). Поэтому каждый раз, нужно рассчитывать, чувствовать.

О поречской школе сегодня знают в Европе и Америке. Хоть Анна Григорьевна и воспитала не одно поколение дизайнеров-художников, останавливаться не думает. На кону фестиваль «Фанфары сяброў» и еще много конкурсов и открытий.

Дети в агрогородке Поречье ткут гобелены. Показываем, как они это делают -16

Анна Тололо:
Это такая техника, которую ты можешь применить чуть ли не везде, ее можно и с соломой, и с металлом сочетать. В детских работах чистые души, чистейшая энергетика. К любой работе подходишь, ты хочешь сразу улыбаться. Я заметила, что у наших детей, которые приходят ко мне, подтягивается учеба и речь развивается, они более красиво говорят. «Это моя работа. Это я работал» – что значит «я»? Значит растет самооценка – это же тоже много значит.

Дети в агрогородке Поречье ткут гобелены. Показываем, как они это делают -19

Наши традиции в надежных руках. Растет поколение эстетов, которые сделают гобеленовый арт еще ярче. 

# Год малой родины # Культура # Милена Комоса # Анна Тололо # Анастасия Макеева # Фотофакт # Белорусские традиции

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