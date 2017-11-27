Джуд Лоу присоединился к киновселенной Marvel

В последнее время актера Джуда Лоу потянуло на блокбастеры. В следующем году он появится в роли молодого Дамблдора в продолжении «Фантастических тварей» , а на днях стало известно, что актер присоединился к кинокомиксам Marvel, где сыграет главную мужскую роль в предстоящем «Капитане Марвел».

Этот фильм станет первой картиной студии с женщиной в центре сюжета. Майора ВВС США Кэрол Денверс сыграет обладательница премии «Оскар» за фильм «Комната» Бри Ларсон. Ее героиня попадает в эпицентр взрыва психо-магнитного устройства, который приводит к трансформации ее ДНК.

Джуд Лоу сыграет в картине инопланетянина Мар-Велла, он же доктор Лоусон. Этот персонаж является наставником Кэрол, помогающим девушке разобраться со своими супер-способностями. Ранее ходили слухи, что на эту роль выбран Киану Ривз, но актер не захотел связывать себя долгосрочным контрактом с Marvel.