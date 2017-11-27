Джуд Лоу присоединился к киновселенной Marvel

В последнее время актера Джуда Лоу потянуло на блокбастеры. В следующем году он появится в роли молодого Дамблдора в продолжении «Фантастических тварей», а на днях стало известно, что актер присоединился к кинокомиксам Marvel, где сыграет главную мужскую роль в предстоящем «Капитане Марвел».
Бри Ларсон/Кэрол Денверс. Фото: Marvel Studios
Этот фильм станет первой картиной студии с женщиной в центре сюжета. Майора ВВС США Кэрол Денверс сыграет обладательница премии «Оскар» за фильм «Комната» Бри Ларсон. Ее героиня попадает в эпицентр взрыва психо-магнитного устройства, который приводит к трансформации ее ДНК.
Джуд Лоу сыграет в картине инопланетянина Мар-Велла, он же доктор Лоусон. Этот персонаж является наставником Кэрол, помогающим девушке разобраться со своими супер-способностями. Ранее ходили слухи, что на эту роль выбран Киану Ривз, но актер не захотел связывать себя долгосрочным контрактом с Marvel.
Мар-Велл в комиксах. Фото: heroichollywood.com
Действие фильма будет происходить в начале 90-ых годов. К роли Ника Фьюри вернется Сэмюэль Л. Джексон, а главного злодея сыграет Бен Мендельсон, выступивший в роли антагониста в спин-оффе «Звездных войн».
Предварительная премьера «Капитана Марвел» назначена на 9 марта 2019 года.