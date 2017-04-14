Феноменально талантливый актер: Джуд Лоу сыграет молодого Дамблдора в сиквеле «Фантастические твари»

Новости США. Профессор Дамблдор, персонаж Джоан Киплинг Роулинг, обретет новое лицо – лицо Джуда Лоу.

Номинант на Оскар сыграет молодого Альбуса в картине «Фантастические твари и где они обитают» – спин-оффе серии книг о Гарри Потере.

Джуд Лоу идет по стопам Ричарда Харриса и Сэра Майкла Гэмбона, ранее исполнявших роль директора Хогвартса в фильмах о Поттере.

Новый фильм, выход которого запланирован на ноябрь 2018 года, покажет жизнь персонажа до того, как он возглавил Хогвартс.

Режиссером фильма «Фантастические твари и где они обитают-2» станет Дэвид Йейтс, а также в картине можно будет увидеть Эдди Редмэйна, который вновь предстанет в роли магического зоолога Ньюта Саламандера.

Дэвид Йейтс, британский режиссер кино и телевидения:

Джуд Лоу – феноменально талантливый актер, чьей работой я давно восхищаюсь и я с нетерпением жду, когда мне, наконец, выпадет возможность поработать с ним. Я знаю, он превосходно раскроет все неожиданные грани личности Альбуса Дамблдора, т.к. Роулинг раскрывает совершенно другой период жизни волшебника.

В новом фильме появится и Джонни Депп в роли Геллерта Гриндельвальда –

злобного волшебника, мелькнувшего в конце первого фильма о фантастических тварях.

10 лет назад Джоан Киплинг Роулинг заявила, что Дамблдор был гомосексуалистом и был влюблен в Гриндельвальда.

Президент компании «Warner Bros» Тоби Эммерик заявил: «Мы сами, будучи фанатами, в восторге от того, что Джуд Лоу присоединился к команде актеров «Фантастических тварей» и сыграет персонажа, так обожаемого во всем мире». Слова Эммерика приводит BBC News.

Тоби Эммерик, президент компании «Warner Bros»:

Джуд на протяжении многих лет был членом семьи Warner Bros и мы рады отправиться с ним в очередное приключение.

Лоу родился в Лондоне в 1972 году, был номинирован на Оскар за роли в фильмах «Талантливый мистер Рипли» (1999) и «Холодная гора» (2003).

Он также играет Доктора Ватсона в фильмах Гая Ричи о Шерлоке Холмсе и в настоящий момент его можно увидеть в сериале «Молодой Папа».

Перевод с BBC News: Шмарова Карина