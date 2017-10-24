Эволюция образа: как менялся стиль Кейт Бланшетт

Через неделю в прокат выходит один из самых ожидаемых блокбастеров года – третий фильм про приключения одного из команды Мстителей Тора. Главную злодейку в этой картине сыграет сама Кейт Бланшетт, и мы уверены, что с такой актрисой богиня смерти Хела точно не затеряется среди блеклых антогонистов Marvel.

Эта замечательная австралийская актриса давно славится тем, что может сыграть любую роль. В ее фильмографии были и образ королевы Елизаветы, и эльфийки Галадриэль, и голливудской дивы Кэтрин Хэпберн, и бравой советской шпионки. В 2007 Кейт сыграла самого Боба Дилана, а в недавнем «Манифесто» примерила на себя сразу 13(!) образов. Творческому многообразию Бланшетт можно только позавидовать, но не меньше ее картин привлекает внимание безупречный стиль актрисы.

Кейт признается, что у нее часто не хватает времени на себя, но ее выходы в свет всегда безупречны. Бланшетт выделяется на ковровых дорожках гордой осанкой, идеальной прической и изящными нарядами, среди которых практически не бывает модных фиаско.