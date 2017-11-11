XXIV Минский международный кинофестиваль «Лiстапад» завершился: какие фильмы получили награды и кого из режиссеров отметило жюри?

Об отношениях мужчины и женщины немало фильмов снято. Пожалуй, самая известная советская кинематографическая история «Москва слезам не верит», тронувшая души людей в разных странах и даже получившая «Оскара», вновь была в центре внимания на кинофестивале «Лістапад» – ее создатель Владимир Меньшов получил специальный приз Президента. Церемония закрытия «Лістапада» – уже не с таким размахом, как его начало. Меньше софитов, наряды поскромнее, селфи повеселее. А уверенности у конкурсантов – куда больше. Уж сколько было эмоций и разговоров за эти 7 дней! Кто-то раскладывал карты на удачу, а кто-то гадал, сойдутся ли звезды на небосводе? С самого начала все нахваливали минский фестиваль: мол, столько таланта на одном кинематографическом квадратном метре. Жюри будет непросто. Насколько непросто, стало сразу ясно. Зрительный зал «Москвы» был без свободных мест. И первым на сцене встречают создателя «Кентавра» – Актана Арыма Кубата. Когда-то он и сам жюрил. А сегодня – с наградой – специальным призом Президента Беларуси. Это уже после режиссер пошутит: мол, награда от Лукашенко – весомый аргумент. Актан Арым Кубат, режиссер, сценарист (Кыргызстан):

Пойду к своему президенту и скажу: «Президент Беларуси мне дал приз. А вы давайте деньги на производство нового фильма». В первой строчке рейтинга, по мнению зрителей, – картина колумбийца – «Канделария». Победу пророчили нашумевшей картине – «Аритмия». Но у нее своя награда (и не одна). В центре ленты латиноамериканца – история пожилой пары, в руки которой однажды попала видеокамера, повернувшая градус жизни на 360.

А пока Минск погружается в сумеречную тьму, на сцене «Лістапада» – «Город солнца» режиссера Рати Онели – расцветает, срывает овации и забирает сразу 2 награды. Одна из них – приз ФИПРЕССИ, собственно – серебро киномарафона. Лучший дебют в номинации «Фильм как явление искусства». Альберт Габай, член международного жюри XXIV Минского международного кинофестиваля «Лiстапад»:

Это было очень сложно для нас – выбрать победителя. 12 фильмов, 5 лучших. Но выбрать надо было всего 1. Мы обсуждали «за», «против». Это было сложно, потому что уровень качества производства фильмов очень важен для жюри. Очень здорово показана культура через фильмы. Мне и вправду многое понравилось сильно. Не с пустыми руками в Минск приехала, не с пустыми и уехала иранка Наргес Абиар. Писатель, режиссер нескольких документальных и художественных фильмов. В Беларуси с визитом в первый раз. Наргес Абиар, режиссер, писатель (Иран):

Город мне очень понравился. Очень многое мне напомнило, как в романах русских великих писателей, которые я читала – Достоевского, например. У вас очень большие здания, широкие проспекты и маленькие люди. У вас очень высокий уровень культуры и исполнения законов. Все очень чисто. Везде порядок. И у вас очень высокий уровень безопасности. Ее картина «Дуновение жизни» увезла в Персидский залив сразу 2 награды. В следующем году эта лента отправится за тысячи километров за новой статуэткой – «Оскаром» – в Лос-Анджелес. Наргес Абиар:

Вот мои дипломы, вот статуэтки за лучшую режиссуру и вторая – за лучшую детскую роль.

Я была уже на многих фестивалях. Все они, и ваш в том числе, организованы на очень высоком уровне. Мне уже даже интересно, каким он будет в следующем году? Потому что все части фестиваля сделаны очень качественно. Я очень рада, что именно женщины-режиссеры очень широко представлены. В вашем Instagram я видела фотографии из Минска. Он вам очень понравился. Предлагаю сделать еще одну на память. Наргес Абиар:

Да, конечно! С подарком в стиле хэнд-мейд на фестивальный вечер заглянула и цветущий пион Алексеевна. Дескать, я со своим – для всех и сразу. Лидия Панова, зритель:

Это вот цветок – подарок всем. Видел бы Райнер Сарнет, с чем пришла госпожа Панова. Точно бы воодушевился на новую успешную ленту уже с цветными кадрами. В придачу к «золотому» триумфатору. В сказку эстонца поверило и жюри. Сарнет – лучший режиссер фестиваля, а точнее, его картина – черно-белая лента «Ноябрь». В Минск кинопрофи прилетел буквально за пару часов «до». То ли почувствовал, что надо, то ли тонко намекнули – о большом куше. Фильм-сказка для взрослых, где место и черному юмору, и романтической любви.