Они тоже снимаются в кино. Показываем братьев и сестёр знаменитых актёров

Вам знакомы Скарлетт Йоханссон, Пенелопа Крус и Маколей Калкин? Почти наверняка ответом будет «да». Этих знаменитых актёров знает практически каждый человек. Однако у многих популярных актёров есть менее известные родственники, которые тоже снимаются в фильмах. Мы решили рассказать про семерых братьев и сестёр знаменитых артистов. Ванесса Йоханссон, 41 год Сестра Скарлетт Йоханссон. Женщина иногда озвучивает персонажей мультфильмов, а также снялась в нескольких кинокартинах. Наиболее заметную роль Ванесса исполнила в фильме «Акула в Венеции». Лента получила в основном негативные отзывы, поэтому актёрская карьера Ванессы не пошла в гору. Скарлетт Йоханссон исполняется 36 лет. Вспоминаем самые яркие образы актрисы

Фото: instagram.com/gettyentertainment

Моника Крус, 43 года Сестра Пенелопы Крус. Моника с 4 лет занималась танцами, окончила учебные заведения в области танцев и выступала в составе труппы Хоакина Кортеса. Дебютировала в качестве актрисы в сериале «Танцы под звёздами», затем появилась в кинокартинах «Расследование» и «Астерикс на Олимпийских играх». Кстати, Моника дублировала свою сестру в фильме «Пираты Карибского моря: На странных берегах», поскольку ближе к концу съёмок была слишком заметна беременность Пенелопы. Сейчас Моника снимается в основном в не очень известных испанских сериалах. Истории 11 звёздных пар, любовь которых началась с дружбы

Фото: instagram.com/monicacruz

Дакота Фаннинг, 26 лет Сестра Эль Фаннинг. Дакоту можно считать исключением из правила. Она тоже весьма известная актриса. Девушка дебютировала в 2000 году и снялась во многих известных кинокартинах. В их числе «Гнев», «Война миров», серия фильмов «Сумерки». Одной из последних её работ является лента «Однажды в… Голливуде».

Фото: instagram.com/dakotafanning

Дэйв Франко, 35 лет Брат Джеймса Франко. Сначала Дэйв собирался быть учителем, но пример старшего брата повлиял на будущего актёра. Парень захотел пойти по тому же пути. Дэйв начинал с ролей в сериалах, известность ему принесло появление в 9 сезоне «Клиники». Закрепили успех роли в кинокартинах «Мачо и ботан», «Тепло наших тел», «Иллюзия обмана». В целом по числу работ Франко сильно уступает старшему брату, но Дэйв тоже стал достаточно известным актёром.

Фото: instagram.com/davefranko

Киран Калкин, 38 лет Брат Маколея Калкина. Киран попал в кино при помощи отца. Мужчина пользовался популярностью Маколея и активно пытался привлечь внимание режиссёров к другим своим детям. Когда Маколей начал исчезать с экранов (из-за его отца, который требовал огромные гонорары), Киран, наоборот, стал чаще сниматься в фильмах. Он дебютировал в «Один дома», но прорывной для него стала роль в ленте «Великан». После этого Киран продолжил сниматься, не очень часто, но стабильно. Сейчас актёр задействован в проекте «Наследники». Завоевали сердца и пропали. Как сейчас живут актёры, которые прославились в детстве

Фото: instagram.com/macaulaykieran.culkinfanpage2

Джозеф Файнс, 50 лет Брат Рэйфа Файнса. В отличие от брата, который знаком более взрослому поколению фильмом «Список Шиндлера», а более молодому по роли Волан-де-Морта, Джозеф появляется на экранах заметно реже. Известны его работы в кинокартинах «Влюблённый Шекспир», «Лютер», «Геракл». Отсутствие значительной популярности не помешало Джозефу жениться на шведской модели и стать счастливым отцом. Ален Делон, Брэд Питт, Киллиан Мёрфи. Семь плохих парней из фильмов, которые покорили сердца миллионов

Фото: instagram.com/josephinquires

Мэгги Джилленхол, 43 года Сестра Джейка Джилленхола. Мэгги дебютировала в кино на год позже брата, хотя и старше его. Мэгги и Джейк вместе снялись в фильме «Донни Дарко». Далее Джейк стал получать роли в фильмах с знаменитыми актёрами, что способствовало росту его популярности. Мэгги снималась с менее яркими артистами, но это не помешало ей привлечь внимание зрителей и режиссёров. Известны её роли в кинокартинах «Сильная женщина», «Тёмный рыцарь», «Моя ужасная няня 2».

Фото: instagram.com/mgyllenhaal