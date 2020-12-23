Выбивал квартиры для актёров. Вот как Янковский помогал коллегам

В документальном проекте «Тайны Беларуси» рассказали, чем занимался Ростислав Янковский кроме работы в театре. Энергии и желания что-то делать было столько, что одной сцены оказалось мало. Янковский начинает проявлять себя и в общественной жизни. Уже через пару лет после приезда в Минск его выдвигают в депутаты районного совета, спустя еще время он получает значок «За отличную работу». Актер продолжит карьеру в политике и спустя годы: в 1985 году станет депутатом Верховного совета БССР, в 2000-ом – сенатором.

Владимир Янковский, сын Ростислава Янковского, режиссер:

Очень помогал актерам в театре, будучи депутатом Верховного совета в советские времена. Думаете, он занимался депутатством? Он занимался тем, что помогал своим актерам: квартиры выбивал, зарплаты.

Эдуард Герасимович, директор НАДТ им. М. Горького:

Он же был вхож везде, его все любили и уважали. Сколько он помог квартир получить, сколько званий. Не то, что от него всё зависело, если человек плохо работает, то что? Он всегда тут же и понесся куда-то, то ли к секретарю ЦК, то ли туда, сюда. Всегда принимал участие, как правило, у него все это выходило.

Он пробует себя и в кино. Всего на его счету под 60 картин. Однако ярких ролей так и не было. Янковский всегда немного недолюбливал кинематограф, полностью растворяясь на театральной сцене. В 1958 году он дебютирует на экране в ленте «Красные листья». И лишь после 50 лет начинает сниматься активно.

Владимир Янковский:

Самый яркий фильм, в котором он снимался, это «Служили два товарища», у него там была маленькая роль, это фильм Олега. Я думаю, он все-таки театральный больше актер, конечно. Не больше, а точно театральный. В кино ему не везло, не его это было. Не совсем чувствовал там себя в кино комфортно.

Алексей Дударев, драматург, сценарист, председатель Белорусского союза театральных деятелей:

Я помню его в фильме «Кафедра». У кого есть возможность, пересмотрите, пожалуйста, где он играет директора. Слава Янковский – герой-любовник, благородных кровей, красавец. И вдруг такой маленький, закомплексованный, суетящийся, не на своем месте к тому же. Я, открыв рот, это смотрел. Поэтому, как любой талантливый человек, он мог все.

Это были 60-е, период оттепели и жажды перемен. В Янковского наконец поверили режиссеры. Одна за одной приходят знаковые роли. В это же время в Минск из Новосибирска приезжает Вера Редлих, вслед за этим меняется и репертуар театра. Ростислав пробует себя в спектаклях, которые позже назовет этапными.

Ричард Смольский, театральный критик:

Это был спектакль «Варшавская мелодия», где Ростислав Иванович Янковский играл вместе с выдающейся актрисой Александрой Ивановной Климовой, это были 70-е годы. Этот спектакль пользовался огромным успехом у зрителей, потому что это была волнующая, трогательная история двух незаурядных людей. Это был настоящий психологический Русский театр, когда режиссер знал, ради чего он сочиняет спектакль. Самое главное, актеры знали, зачем выходят на сцену.

В 1963 году в возрасте 33 лет Янковский получает звание Заслуженного артиста БССР. Он играл уже почти весь репертуар. Спустя четыре года становится народным. Этого щедрого аванса Янковский даже стеснялся. Однако баловнем судьбы его назвать сложно. Были роли, которые не давались. Он остро ощущал нехватку театрального образования и жадно впитывал все, что говорили старшие коллеги.