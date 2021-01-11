Дориан Грей, Эсмеральда, Казанова. Как выглядят актёры, которые сыграли в кино самых красивых персонажей

Написано множество книг и снято множество фильмов о людях, которые выделялись своей красотой. Иногда их истории трагичные, иногда их ждёт счастливый конец. Мы вспомнили семь самостоятельных кинокартин и экранизаций, где главные герои отличались невероятно привлекательной внешностью. Давайте посмотрим, какие актёры и актрисы сыграли красавцев и красавиц, а также как они выглядят в обычной жизни.

Дориан Грей

По роману Оскара Уайльда было снято более 20 экранизаций. Одной из последних, а потому, вероятно, самых известных, является кинокартина «Дориан Грей» 2009 года.

Роль главного героя, чья красота поражала всех, исполнил английский актёр Бен Барнс. Стоит признать, что Барнс не слишком похож на Грея из книги, поскольку у него карие глаза, тёмные волосы и твёрдый подбородок. В книге Дориан имеет внешность нежного ангела с голубыми глазами и золотистыми кудрями. Впрочем, съёмочной группе вполне удалось выделить Бена на фоне других актёров.