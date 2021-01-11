Дориан Грей, Эсмеральда, Казанова. Как выглядят актёры, которые сыграли в кино самых красивых персонажей
Написано множество книг и снято множество фильмов о людях, которые выделялись своей красотой. Иногда их истории трагичные, иногда их ждёт счастливый конец. Мы вспомнили семь самостоятельных кинокартин и экранизаций, где главные герои отличались невероятно привлекательной внешностью. Давайте посмотрим, какие актёры и актрисы сыграли красавцев и красавиц, а также как они выглядят в обычной жизни.
Дориан Грей
По роману Оскара Уайльда было снято более 20 экранизаций. Одной из последних, а потому, вероятно, самых известных, является кинокартина «Дориан Грей» 2009 года.
Роль главного героя, чья красота поражала всех, исполнил английский актёр Бен Барнс. Стоит признать, что Барнс не слишком похож на Грея из книги, поскольку у него карие глаза, тёмные волосы и твёрдый подбородок. В книге Дориан имеет внешность нежного ангела с голубыми глазами и золотистыми кудрями. Впрочем, съёмочной группе вполне удалось выделить Бена на фоне других актёров.
Фото: кадр из фильма «Дориан Грей» и instagram.com/benbarnes
Роль главной героини Сибиллы Вейн сыграла Рейчел Херд-Вуд. Несколькими годами ранее актриса также сыграла главную красавицу в кинокартине «Парфюмер. История одного убийцы». Что интересно, Рейчел довольно близка к книжному варианту, на момент съёмок актрисе было 16 лет (Сибилле – 17 лет), у неё синие глаза, тонкий стан и так далее.
Спустя 14 лет. Как сейчас выглядят актёры из фильма «Парфюмер. История одного убийцы»
Фото: кадр из фильма «Дориан Грей» и instagram.com/rachel.hurdwood
Собор Парижской Богоматери
У романа Виктора Гюго более 10 экранизаций. Одной из самых успешных считается одноимённый фильм 1956 года. Роль цыганки Эсмеральды, которая сводит своей красотой с ума, сыграла итальянская актриса Джина Лоллобриджида. Сложно сказать, насколько точно Джина попала в образ, но сходство между актрисой и книжной главной героиней прослеживается: чёрные волосы, чёрные глаза, невысокий рост.
Фото: Кино-театр.ру и Shutterstock
Голубая лагуна
Роман Генри Де Вер Стэкпула пережил более 20 переизданий. А вот экранизаций у него относительно немного. Одной из самых известных является кинокартина «Голубая лагуна» 1980 года, где роль главной героини Эммелин сыграла Брук Шилдс. Красота у Эммелин особенная, она заключается в неиспорченности благами цивилизации. И поскольку фильм до сих пор пользуется популярностью, можно смело утверждать, что Шилдс отлично справилась с воплощением образа.
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Фото: кадр из фильма «Голубая лагуна» и instagram.com/brookeshields
Человек из стали
Несмотря на не совсем обычное название, эта кинокартина – перезапуск серии фильмов о Супермене. А Супермен издавна считается не только невероятно могущественным, но ещё и красивым. Роль хорошего парня сыграл Генри Кавилл.
Фото: кадр из фильма «Человек из стали» и instagram.com/henrycavill
Укрощение строптивого
Фильм про сурового фермера, который не интересуется противоположным полом, стал настоящей классикой. Роль 25-летней красавицы Лизы Сильвестри сыграла итальянская актриса Орнелла Мути.
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Фото: кадр из фильма «Укрощение строптивого» и instagram.com/ornellamuti
Казанова
Фильм 2005 года, который рассказывает историю Джакомо Казанова. Наверное, нельзя с уверенностью сказать, что он был невероятно красив, но точно можно утверждать, что пользовался большой популярностью у девушек. Поэтому на роль главного героя фильма нужно было выбрать миловидного юношу. И этим юношей стал австралийский актёр Хит Леджер.
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Фото: кадр из фильма «Казанова» и instagram.com/ledge.rr
И, конечно, нельзя не считать красавицей девушку, в которую влюбился Казанова. Роль умной и очень необычной для того времени девушки Франчески Бруни исполнила британо-американская актриса Сиенна Миллер.
Фото: кадр из фильма «Казанова» и instagram.com/siennarmiller
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