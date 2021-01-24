Магуайр, Гарфилд, Холланд. Как менялся Человек-паук в кинематографе

Меньше чем за 20 лет на экраны вышло несколько перезапусков истории про одного из самых популярных супергероев – Человека-паука. Мы решили выяснить, как менялся этот персонаж в различных фильмах, а также вспомнить первую серию фильмов, в которой появился супергерой. «Человек-паук», 1977 год Мало кто сейчас может вспомнить этот фильм, который является ровесником четвёртого эпизода «Звёздных войн». Хотя современному зрителю кинокартина покажется скучной, в те времена она обрела некоторый успех, поэтому в 1978 году и в 1981 году вышли продолжения.

Фото: кадр из фильма «Человек-паук» (1977 год)

Также есть сериал на основе этой вселенной, но из-за нехватки финансирования и низкого качестве спецэффектов, а также из-за жалоб фанатов комиксов сериал долго не продержался.

Фото: кадр из сериала «Удивительный Человек-паук»

Главную роль исполнил Николас Хаммонд. По его словам, он хотел превратить фантастического персонажа в обычного человека.

Фото: кадр из фильма «Человек-паук» (1977 год)

«Человек-паук», 2002 год Очередная трилогия, которая была очень тепло принята фанатами комиксов. Многие зрители до сих пор считают именно эту трилогию классической. Однако есть и те, кто считает, что в данной трилогии слишком много драмы, иначе говоря – мало героя, много человека с обычными чувствами.

Фото: кадр из фильма «Человек-паук» (2002 год)

В этом «Человеке-пауке» зрители видят, как сначала над Питером Паркером издеваются в школе, у него нет друзей. Питер не останавливает грабителя, что приводит к смерти дяди, а потом и к смерти преступника. Есть и много других наполненных эмоциями моментов.

Фото: кадр из фильма «Человек-паук» (2002 год)

Главную роль сыграл Тоби Магуайр. Она стала одной из самых популярных в актёрской карьере Магуайра. Что интересно, могла бы быть и четвёртая часть, но было несколько причин отменить проект. Во-первых, сам Тоби, который требовал огромные гонорары и регулярно жаловался на здоровье. Во-вторых, возникли сложности со сценарием и производством фильма.

Фото: кадр из фильма «Человек-паук» (2002 год)

«Новый Человек-паук», 2012 год Дилогия и перезапуск франшизы. Теоретически, вместо этих двух фильмов могли выйти продолжения «Человека-паука» с Магуайром, но из-за сложностей было решено снять новый фильм с новыми актёрами.

Фото: кадр из фильма «Новый Человек-паук»

Выход первой части был принят тепло, несмотря на то, что перезапуск, по мнению многих критиков, произошёл слишком быстро. А вот вторая часть, которая вышла в 2014 году, получила смешанные отзывы. Зрители отметили, что идеи первой части не были развиты, главный злодей во второй картине не вызывает никаких чувств, а сам Питер Паркер стал каким-то легкомысленным.

Фото: кадр из фильма «Новый Человек-паук. Высокое напряжение»

Главную роль исполнил Эндрю Гарфилд. В целом актёр понравился зрителям своей более энергичной игрой, более насыщенной мимикой и отражением другого Питера Паркера, вместо того, чтобы пытаться подражать Человеку-пауку Тоби.

Фото: кадр из фильма «Новый Человек-паук»

«Человек-паук: Возвращение домой», 2017 год Последний на данный момент перезапуск франшизы. Непосредственно персонаж появился в фильме 2016 года «Первый мститель: Противостояние», а сольный фильм вышел на экраны в 2017 году. В этот раз главный герой заметно помолодел, а также у него есть прекрасный наставник в лице Железного человека.

Фото: кадр из фильма «Человек-паук: Возвращение домой»

Фильмы с очередным Человеком-пауком были приняты благожелательно. Теперь повествование носит более лёгкий характер, больше внимания уделяется школьной жизни Питера Паркера, а не борьбе со злодеями или любовной линии. Хотя во втором сольном фильме любовная линия стала намного заметнее. Ожидается, что третий сольный фильм выйдет на экраны в конце 2021 года.

Фото: кадр из фильма «Человек-паук: Возвращение домой»

Исполнителем роли Человека-паука стал Том Холланд. Актёр несколько моложе своих предшественников, поэтому его проще представить школьником, который должен не только мир спасать, но и экзамены сдавать.

Фото: кадр из фильма «Человек-паук: Возвращение домой»