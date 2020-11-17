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Ален Делон, Брэд Питт, Киллиан Мёрфи. Семь плохих парней из фильмов, которые покорили сердца миллионов

17 ноября 2020 13:14
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Часто девушкам нравятся плохие парни. Зрительницы влюбляются именно в отрицательных персонажей фильмов и сериалов. Поэтому мы сделали подборку семи красавчиков, которые после своей роли стали очень популярными. Посмотрите на них.

Рэйф Файнс, «Список Шиндлера»

Рэйф Файнс выступил в роли офицера Амона Гёта, который хотел убить евреев в концлагере. В конце фильма польский суд приговорил Амона к смертной казни.

Ален Делон, Брэд Питт, Киллиан Мёрфи. Семь плохих парней из фильмов, которые покорили сердца миллионов-1

Фото: instagram.com/triplehhh88

Марк Уолберг, «Страх»

В фильме актер является Дэвидом Макколом. Он встречается с Николь, но через некоторое время молодые люди ссорятся. Парень решает расстроить отношения девушки с родителями и использует для этого всевозможные способы.

Ален Делон, Брэд Питт, Киллиан Мёрфи. Семь плохих парней из фильмов, которые покорили сердца миллионов-4

Фото: instagram.com/kinopoisk.kz

Ален Делон, «На ярком солнце»

Ален Делон сыграл в фильме Тома Рипли. Он убивает миллионера и занимает его место, но в конце картины красавчика-преступника все же разоблачили.

Имя, которое олицетворяет красивого мужчину. Кто такой Ален Делон?

Ален Делон, Брэд Питт, Киллиан Мёрфи. Семь плохих парней из фильмов, которые покорили сердца миллионов-7

Фото: instagram.com/_lenfilm

Райан Филипп, «Жестокие игры»

Райан Филипп выступил в роли Себастьяна Вельмонта. Парень является ловеласом, с легкостью покоряет сердца девушек, а потом их бросает. Однажды он поспорил с сестрой на автомобиль, что влюбит в себя дочь директора колледжа. Себастьян влюбился в нее по-настоящему, но перешагнул через свои чувства, чтобы не проспорить.

Ален Делон, Брэд Питт, Киллиан Мёрфи. Семь плохих парней из фильмов, которые покорили сердца миллионов-10

Фото: instagram.com/biblioteka_tv

Майкл Питт, «Забавные игры»

Майкл Питт сыграл Пола, который является убийцей и психопатом. Со своим знакомым он долго издевается над одной семьей.

Ален Делон, Брэд Питт, Киллиан Мёрфи. Семь плохих парней из фильмов, которые покорили сердца миллионов-13

Фото: instagram.com/zkkomp

Киллиан Мерфи, «Ночной рейс»

Киллиан Мерфи сыграл Джексона Риппнера. Он является сотрудником террористической группировки, которая намеревается убить заместителя секретаря национальной безопасности и его семью, но в конце убили Джексона, а семья секретаря была спасена.

Ален Делон, Брэд Питт, Киллиан Мёрфи. Семь плохих парней из фильмов, которые покорили сердца миллионов-16

Фото: instagram.com/tho.masshelbyfan

Брэд Питт, «Бойцовский клуб»

Бред Питт сыграл Тайлера Дёрдена. Он изготавливает и продает мыло, чтобы разрушить крупные финансовые корпорации.

Ален Делон, Брэд Питт, Киллиан Мёрфи. Семь плохих парней из фильмов, которые покорили сердца миллионов-19

Фото: instagram.com/brad_pitt.fan

Если вы являетесь фанатом «Бойцовского клуба», то посмотрите на детали, которые можно легко пропустить – подробнее здесь.

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