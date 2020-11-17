Ален Делон, Брэд Питт, Киллиан Мёрфи. Семь плохих парней из фильмов, которые покорили сердца миллионов
Часто девушкам нравятся плохие парни. Зрительницы влюбляются именно в отрицательных персонажей фильмов и сериалов. Поэтому мы сделали подборку семи красавчиков, которые после своей роли стали очень популярными. Посмотрите на них.
Рэйф Файнс, «Список Шиндлера»
Рэйф Файнс выступил в роли офицера Амона Гёта, который хотел убить евреев в концлагере. В конце фильма польский суд приговорил Амона к смертной казни.
Фото: instagram.com/triplehhh88
Марк Уолберг, «Страх»
В фильме актер является Дэвидом Макколом. Он встречается с Николь, но через некоторое время молодые люди ссорятся. Парень решает расстроить отношения девушки с родителями и использует для этого всевозможные способы.
Фото: instagram.com/kinopoisk.kz
Ален Делон, «На ярком солнце»
Ален Делон сыграл в фильме Тома Рипли. Он убивает миллионера и занимает его место, но в конце картины красавчика-преступника все же разоблачили.
Имя, которое олицетворяет красивого мужчину. Кто такой Ален Делон?
Фото: instagram.com/_lenfilm
Райан Филипп, «Жестокие игры»
Райан Филипп выступил в роли Себастьяна Вельмонта. Парень является ловеласом, с легкостью покоряет сердца девушек, а потом их бросает. Однажды он поспорил с сестрой на автомобиль, что влюбит в себя дочь директора колледжа. Себастьян влюбился в нее по-настоящему, но перешагнул через свои чувства, чтобы не проспорить.
Фото: instagram.com/biblioteka_tv
Майкл Питт, «Забавные игры»
Майкл Питт сыграл Пола, который является убийцей и психопатом. Со своим знакомым он долго издевается над одной семьей.
Фото: instagram.com/zkkomp
Киллиан Мерфи, «Ночной рейс»
Киллиан Мерфи сыграл Джексона Риппнера. Он является сотрудником террористической группировки, которая намеревается убить заместителя секретаря национальной безопасности и его семью, но в конце убили Джексона, а семья секретаря была спасена.
Фото: instagram.com/tho.masshelbyfan
Брэд Питт, «Бойцовский клуб»
Бред Питт сыграл Тайлера Дёрдена. Он изготавливает и продает мыло, чтобы разрушить крупные финансовые корпорации.
Фото: instagram.com/brad_pitt.fan
Если вы являетесь фанатом «Бойцовского клуба», то посмотрите на детали, которые можно легко пропустить – подробнее здесь.