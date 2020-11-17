Ален Делон, Брэд Питт, Киллиан Мёрфи. Семь плохих парней из фильмов, которые покорили сердца миллионов

Часто девушкам нравятся плохие парни. Зрительницы влюбляются именно в отрицательных персонажей фильмов и сериалов. Поэтому мы сделали подборку семи красавчиков, которые после своей роли стали очень популярными. Посмотрите на них.

Рэйф Файнс, «Список Шиндлера»

Рэйф Файнс выступил в роли офицера Амона Гёта, который хотел убить евреев в концлагере. В конце фильма польский суд приговорил Амона к смертной казни.