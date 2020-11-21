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Скарлетт Йоханссон исполняется 36 лет. Вспоминаем самые яркие образы актрисы

21 ноября 2020 13:06
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С начала 2000-ых годов американская актриса Скарлетт Йоханссон не теряет своей популярности. Американка признавалась одной из самых красивых актрис, а также попадала в списки самых высокооплачиваемых. 

Как сообщает The Insider, за прошедшее с начала карьеры время стиль Скарлетт заметно изменился. И по случаю приближающегося 36-летия Йоханссон мы выбрали несколько самых ярких образов знаменитой актрисы. 

2001 год, 16 лет 

Скарлетт Йоханссон исполняется 36 лет. Вспоминаем самые яркие образы актрисы -1

Фото: Vince Bucci / Getty Images 

2004 год, 19 лет 

Скарлетт Йоханссон исполняется 36 лет. Вспоминаем самые яркие образы актрисы -4

Фото: Carlo Allegri / Getty Images 

2006 год, 21 год 

Скарлетт Йоханссон исполняется 36 лет. Вспоминаем самые яркие образы актрисы -7

Фото: Frazer Harrison / Getty Images 

2008 год, 23 года 

Скарлетт Йоханссон исполняется 36 лет. Вспоминаем самые яркие образы актрисы -10

Фото: Pascal Le Segretain / Getty Images 

2011 год, 27 лет 

Скарлетт Йоханссон исполняется 36 лет. Вспоминаем самые яркие образы актрисы -13

Фото: Joe Corrigan / Getty Images 

2015 год, 30 лет 

Скарлетт Йоханссон исполняется 36 лет. Вспоминаем самые яркие образы актрисы -16

Фото: Jason Merritt / Getty Images 

2017 год, 32 года 

Скарлетт Йоханссон исполняется 36 лет. Вспоминаем самые яркие образы актрисы -19

Фото: Dimitrios Kambouris / Getty Images 

2018 год, 33 года 

Скарлетт Йоханссон исполняется 36 лет. Вспоминаем самые яркие образы актрисы -22

Фото: Gregg DeGuire / FilmMagic / Getty Images 

2020 год, 35 лет 

Скарлетт Йоханссон исполняется 36 лет. Вспоминаем самые яркие образы актрисы -25

Фото: Karwai Tang / Getty Images 

Кстати, в октябре 2020 года Скарлетт Йоханссон вышла замуж в третий раз. О перспективах семейной жизни актриса начала задумываться ещё в марте – здесь подробности

# Звезды # калейдоскоп # Скарлетт Йоханссон # Фотофакт

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