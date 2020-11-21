Скарлетт Йоханссон исполняется 36 лет. Вспоминаем самые яркие образы актрисы
С начала 2000-ых годов американская актриса Скарлетт Йоханссон не теряет своей популярности. Американка признавалась одной из самых красивых актрис, а также попадала в списки самых высокооплачиваемых.
Как сообщает The Insider, за прошедшее с начала карьеры время стиль Скарлетт заметно изменился. И по случаю приближающегося 36-летия Йоханссон мы выбрали несколько самых ярких образов знаменитой актрисы.
2001 год, 16 лет
Фото: Vince Bucci / Getty Images
2004 год, 19 лет
Фото: Carlo Allegri / Getty Images
2006 год, 21 год
Фото: Frazer Harrison / Getty Images
2008 год, 23 года
Фото: Pascal Le Segretain / Getty Images
2011 год, 27 лет
Фото: Joe Corrigan / Getty Images
2015 год, 30 лет
Фото: Jason Merritt / Getty Images
2017 год, 32 года
Фото: Dimitrios Kambouris / Getty Images
2018 год, 33 года
Фото: Gregg DeGuire / FilmMagic / Getty Images
2020 год, 35 лет
Фото: Karwai Tang / Getty Images
Кстати, в октябре 2020 года Скарлетт Йоханссон вышла замуж в третий раз. О перспективах семейной жизни актриса начала задумываться ещё в марте – здесь подробности.