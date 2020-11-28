Начали карьеру ещё детьми. Сможете узнать популярных актёров в их первых ролях?

Мир кино непредсказуем. Кто-то ждёт своего звёздного часа едва ли не до пенсионного возраста. А кому-то везёт попасть в кинематограф в ещё совсем юные годы. Часто это бывают малозаметные роли даже не второго плана, а вообще эпизодические. Но ведь это лишь первый шаг на пути к славе и богатству. Взгляните, как выглядели в самом начале своей карьеры современные актёры и актрисы.

Данила Козловский, 14 лет