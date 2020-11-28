Начали карьеру ещё детьми. Сможете узнать популярных актёров в их первых ролях?
Мир кино непредсказуем. Кто-то ждёт своего звёздного часа едва ли не до пенсионного возраста. А кому-то везёт попасть в кинематограф в ещё совсем юные годы. Часто это бывают малозаметные роли даже не второго плана, а вообще эпизодические. Но ведь это лишь первый шаг на пути к славе и богатству. Взгляните, как выглядели в самом начале своей карьеры современные актёры и актрисы.
Данила Козловский, 14 лет
Фото: кадр из сериала «Простые истины»
Фото: кадр из фильма «Анастасия. Загадка Анны»
Оксана Акиньшина, 14 лет
Фото: кадр из фильма «Сёстры»
Бен Аффлек, 9 лет
Фото: кадр из сериала «Вояж Мими»
Елизавета Арзамасова, 6 лет
Фото: кадр из фильма «Линия защиты»
Хлоя Морец, 7 лет
Фото: кадр из сериала «Защитник»
Артур Смольянинов, 15 лет
Фото: кадр из фильма «Кто, если не мы»
Кстати, ранее мы рассказывали про знаменитостей, которые дружат с самого детства. Аффлек и Деймон вместе шли к актёрскому успеху (подробности здесь).