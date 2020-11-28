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Начали карьеру ещё детьми. Сможете узнать популярных актёров в их первых ролях?

28 ноября 2020 07:41
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Мир кино непредсказуем. Кто-то ждёт своего звёздного часа едва ли не до пенсионного возраста. А кому-то везёт попасть в кинематограф в ещё совсем юные годы. Часто это бывают малозаметные роли даже не второго плана, а вообще эпизодические. Но ведь это лишь первый шаг на пути к славе и богатству. Взгляните, как выглядели в самом начале своей карьеры современные актёры и актрисы.

Данила Козловский, 14 лет

Начали карьеру ещё детьми. Сможете узнать популярных актёров в их первых ролях?-1

Фото: кадр из сериала «Простые истины»

Кристиан Бэйл, 12 лет

Питт и Хемсворт, Альба и Гранде. Как бы выглядел человек с внешностью двух знаменитостей 

Начали карьеру ещё детьми. Сможете узнать популярных актёров в их первых ролях?-4

Фото: кадр из фильма «Анастасия. Загадка Анны»

Оксана Акиньшина, 14 лет

Начали карьеру ещё детьми. Сможете узнать популярных актёров в их первых ролях?-7

Фото: кадр из фильма «Сёстры»

Бен Аффлек, 9 лет

Начали карьеру ещё детьми. Сможете узнать популярных актёров в их первых ролях?-10

Фото: кадр из сериала «Вояж Мими»

Елизавета Арзамасова, 6 лет

Начали карьеру ещё детьми. Сможете узнать популярных актёров в их первых ролях?-13

Фото: кадр из фильма «Линия защиты»

Хлоя Морец, 7 лет

Начали карьеру ещё детьми. Сможете узнать популярных актёров в их первых ролях?-16

Фото: кадр из сериала «Защитник»

Артур Смольянинов, 15 лет

Начали карьеру ещё детьми. Сможете узнать популярных актёров в их первых ролях?-19

Фото: кадр из фильма «Кто, если не мы»

Кстати, ранее мы рассказывали про знаменитостей, которые дружат с самого детства. Аффлек и Деймон вместе шли к актёрскому успеху (подробности здесь).

# Звезды # калейдоскоп # Данила Козловский # Оксана Акиньшина # Бен Аффлек # Елизавета Арзамасова # Артур Смольянинов # Фотофакт

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