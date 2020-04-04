Завоевали сердца и пропали. Как сейчас живут актёры, которые прославились в детстве

Вы помните такие фильмы, как «Один дома», «Дети шпионов» или «Стюарт Литтл»? Главные роли в этих кинокартинах исполняют дети. Конечно, взрослые тоже участвуют, но вот для юных актёров это был прорыв, который принёс им популярность. Но что стало с этими людьми много лет спустя? Как сложились их жизни? Мы решили узнать, чем сейчас занимаются прославившиеся в детстве актёры. Маколей Калкин, 39 лет Наверное, Маколея знают практически все, ведь многие люди встречают Рождество и Новый год вместе с фильмами «Один дома» и «Один дома 2». Также, вероятно, очень многим известно, что всего лишь в 14 лет карьера актёра завершилась.

Фото: instagram.com/culkamania

Отец Маколея требовал, чтобы его сыну платили огромные гонорары, а создателям фильмов это было невыгодно. Кроме того, вся эта ситуация не нравилась и самому Калкину, поэтому он прекратил съёмки. Дальше Маколей практически пропал с экранов, лишь изредка снимаясь в фильмах или роликах. Спустя 28 лет. Маколей Калкин повторил культовые сцены из «Один дома»

Фото: instagram.com/culkamania

После расставания с актрисой Милой Кунис в 2011 году Калкин впал в депрессию, а годом позже принял рискованную дозу таблеток. Несмотря на все эти сложности, сейчас Маколей активно общается с поклонниками в Twitter и готовится дебютировать в 10 сезоне сериала «Американская история ужасов».

Фото: instagram.com/culkamania

Джонатан Липники, 29 лет Наибольшую популярность Джонатану принесла роль в фильме «Стюарт Литтл», где он подружился с мышонком Стюартом. После съёмок во второй части кинокартины Липники на некоторое время пропал с экранов.

Фото: instagram.com/jonathanlipnicki

В 19 лет Джонатан сходил на прослушивание, чтобы получить роль в одном фильме, рассчитанном на массового зрителя, но продюсер сказал, что Липники больше не милый маленький мальчик. Мужчина добавил, что актёр непонятно чем занимался всё это время. В итоге Джонатан ушёл и плакал по дороге домой.

Фото: instagram.com/jonathanlipnicki

Впрочем, долго Липники не грустил, он стал сниматься в независимых фильмах, пусть они и не слишком хорошо известны широкой аудитории. Сейчас Джонатан занимается благотворительностью, увлекается боевыми искусствами и ведёт вполне обычную жизнь.

Фото: instagram.com/jonathanlipnicki

Дэрил Сабара, 27 лет Сабара получил известность благодаря роли в серии фильмов «Дети шпионов». Хотя после этого Сабара продолжал сниматься вплоть до 2014 года, другие его роли не столь популярны.

Фото: instagram.com/darylsabara

В июле 2016 года Дэрил начал встречаться с певицей Меган Трейнор. 21 декабря 2017 года состоялась помолвка и 22 декабря 2018 года, в день рождения Трейнор, пара вступила в брак.

Фото: instagram.com/darylsabara

Сейчас Сабара редко появляется на публике, а если это случается, то чаще всего он составляет компанию своей супруге.

Фото: instagram.com/darylsabara

Джозеф Маццелло, 36 лет Успех Джозефу принесла роль Тима в фильме «Парк Юрского периода», а также роль Декстера в драме «Лекарство». Далее Маццелло появлялся в менее заметных кинокартинах.

Фото: instagram.com/joe_mazzello

Джозеф учился в Школе кинематографических искусств Южно-Калифорнийского университета. Что интересно, обучение он оплатил гонораром, который получил за появление во второй части «Парка Юрского периода». Маццелло пошутил, что это был подарок режиссёра Стивена Спилберга. Чем сегодня занимаются близнецы, которые были популярными актёрами в прошлом веке?

Фото: instagram.com/joe_mazzello

Сейчас актёр редко появляется на экране. Последние его заметные роли были в фильмах «Социальная сеть» и «Богемская рапсодия».

Фото: instagram.com/joe_mazzello

Мара Уилсон, 32 года Актриса известна только своими детскими ролями. Успех ей принесли фильмы «Миссис Даутфайр», «Чудо на 34-й улице» и «Матильда». У русскоязычной аудитории особенно известен последний.

Фото: instagram.com/marawilson

По словам Мары, она бросила кино, поскольку ей не нравилось повторять одно и то же много раз. Кроме того, в качестве актрисы она не чувствовала творческой свободы.

Фото: instagram.com/marawilson

Уилсон не снимается в кинокартинах с 2000 года, однако время от времени она озвучивает персонажей в мультсериалах. Сейчас Мара выступает в качестве писательницы, ведёт блог.

Фото: instagram.com/marawilson

Линдси Лохан, 33 года Первую яркую роль Лохан исполнила в фильме «Ловушка для родителей». Кстати, на эту же роль претендовала Мара Уилсон. Далее Линдси успешно проявила себя в кинокартинах «Чумовая пятница» и «Дрянные девчонки».

Фото: instagram.com/midioramaoficial

После выхода фильма «Поцелуй на удачу», который принёс актрисе хороший гонорар, но был неоднозначно принят зрителями и критиками, Лохан заинтересовалась съёмками в независимых фильмах. В то же время у Линдси начались проблемы с наркотиками и алкоголем, что негативно сказалось на её карьере. Кто выглядит лучше? Сравниваем голливудских и российских актрис одного возраста

Фото: instagram.com/lohanfansmexico

Борясь с зависимостью, Лохан пробовала себя в качестве дизайнера, снималась в сериалах, а затем открыла несколько пляжных клубов. Сейчас Линдси вновь вернулась к музыке и на днях выпустила сигнл «Back to Me», который был тепло принят поклонниками.

Фото: скриншот из видео на YouTube-канале Lindsay Lohan

Кристина Риччи, 40 лет Актриса прославилась благодаря роли Уэнзди Аддамс в комедии «Семейка Аддамс». Далее Риччи снялась в ещё нескольких удачных кинокартинах, в числе которых «Каспер» и «Сонная лощина».

Фото: instagram.com/riccigrams

Кристина продолжала сниматься, не делая долгих перерывов. Но хотя критики положительно отзывались об актёрской игре Риччи, далеко не все фильмы с её участием получили популярность у зрителей.

Фото: instagram.com/riccigrams

В 2013 году актриса вышла замуж, а через год родила сына. Владеет своей собственной продюсерской компанией.

Фото: instagram.com/riccigrams