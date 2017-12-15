Девушка мечты: лучшие роли в кино певицы Бейонсе

Самопровозглашенная королева популярной музыки Бейонсе умеет каждое событие своей жизни превратить в достояние общественности. Совсем недавно весь мир следил за беременностью певицы буквально в прямом эфире, а каждый ее новый снимок в Instagram становится инфоповодом. Смотрите 15 декабря на нашем канале запись концерта певицы «Опыт Бейонсе» в Лос-Анджелесе.

Фото: Bertelsmann

Грандиозное шоу непременно придется по душе всем поклонникам Бейонсе и просто тем, кто ценит профессиональные и качественные представления, каждая мелочь в которых детально продумана. А сейчас мы предлагаем вам вспомнить, что Бейонсе еще и актриса, снявшаяся в нескольких заметных фильмах. Каких именно – читайте ниже. «Остин Пауэрс: Голдмембер» (2002)

Фото: imdb.com

Третья часть пародийной комедии о приключениях секретного агента Остина Пауэрса вошла в историю не только наглостью, с которой ее авторы прошлись по фильмам о Джемсе Бонде, но и супер-звездным актерским составом, среди которого Майкл Кейн, Том Круз , Кевин Спейси, Гвинет Пэлтроу, Дэнни Де Вито, Джон Траволта, Стивен Спилберг, Оззи Озборн и Бритни Спирс. Бейонсе играет подружку главного героя – очаровательную Фокси Клеопатру. Вместе с Пауэрсом она пытается спасти мир и остановить коварного Доктора Зло. Фильм получился веселым и отвязным, но его специфический юмор оценят не все зрители. Бейонсе установила рекорд в Instagram «Девушки мечты» (2006)

Фото: imdb.com

Превосходная экранизация популярного бродвейского мюзикла о женском вокальном трио. Его сюжет основан на реальной истории группы «The Supremes» из 60-ых, до сих пор считающейся величайшим женским музыкальным коллективом в истории. Бейонсе играет в «Девушках мечты» номинально главную роль Дины Джоунс (прообраз – Дайана Росс). Она очень старается, но ее совершенно затмевают Эдди Мёрфи и дебютантка Дженнифер Хадсон, получившая за свою яркую роль «Оскар». Фильм нельзя рекомендовать всем, все же каждый мюзикл рассчитан на любителей, но ценители хорошей музыки и драматических историй будут в восторге от этой картины. «Кадиллак Рекордс» (2008)

Фото: imdb.com

Еще один музыкальный ретро-фильм, в котором Бейонсе играет яркую звезду прошлого – на сей раз Этту Джеймс. Биографическая картина рассказывает о польском эмигранте Леонарде Чеззе, основавшем в 50-ых годах в Чикаго лейбл «Chess Records». Он работал преимущественно с афроамериканскими исполнителями и открыл миру Чака Берри, Вилли Диксона, Мадди Уотерса, а еще The Rolling Stones. Леонарда Чезза сыграл Эдриан Броуди, и он в этом фильме прекрасен, как и Бейонсе, и Джеффри Райт, и Норман Ридус, и все остальные задействованные актеры и исполнители. Бейонсе стала самой высокооплачиваемой певицей 2017 года – читайте здесь «Одержимость» (2009)

Фото: imdb.com