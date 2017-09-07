Кинопремьеры 7 сентября: возвращение клоуна Пеннивайза и Стивена Содерберга

Эта неделя в кинопрокате будет очень интересной. На экраны выходит новая экранизация самого известного романа Стивена Кинга, которая, в отличие от «Темной башни», обещает быть превосходной. Те же, кто боится клоунов, могут сходить на криминальную комедию с блондинистым Дэниелом Крейгом или на новый шедевр японской анимации. «Оно» реж. Андрес Мускетти

Фото: imdb.com

Лето 1989-ого года. Младший братишка школьника Билла бесследно исчезает. В их городке пропажа детей обычное дело, родители братьев смирились с утратой, но сам Билл не намерен опускать руки. Вместе с друзьями он организует обширные поиски и спускается в канализационную систему, куда, по мнению героя, могло смыть его брата. Под землей дети сталкиваются с древним и могущественным злом, которое способно сделать реальностью худшие кошмары своих жертв. Для детей 70-ых и 80-ых существует только одна версия «Оно» − атмосферный трехчасовой мини-сериал с Тимом Карри. Эта экранизация до сих пор вызывает ужас, но заставить посмотреть ее детей нового тысячелетия задача не из легких. Специально для них появилась новая версия истории о демоническом клоуне и его маленьких жертвах. Первые отзывы на картину превысили все ожидания, фильму предрекли культовый статус, а в кинотеатрах США и Европы нет свободных мест. Новый фильм пропитан светлой ностальгией по 80-ым, отдает дань уважения классическим фильмам ужасов и по атмосфере очень напоминает телевизионный хит прошлого года «Очень странные дела». «Удача Логана» реж. Стивен Содерберг

Фото: imdb.com

Ремонтник Джимми лишается хорошей работы на автотреке из-за своей хромоты, которая создает страховой риск. Мужчина остается без средств на существование и решается на дерзкое ограбление хранилища для наличности автотрека. Осуществить задуманное ему помогает однорукий брат Клайд, сестра-парикмахерша Мелли и опытный мошенник Джо. Несколько лет назад культовый режиссер Стивен Содерберг объявил о своем уходе из кино, но, как видите, заявление постановщика оказалось преждевременным. Автор эпопеи про друзей Оушена вернулся в профессию с новой криминальной комедией о компании честных грабителей, воспринимающих преступление как авантюру. Отзывы на фильм в основном положительные (а чего еще ждать от Содерберга?), в главных ролях Ченнинг Татум, Адам Драйвер, Хилари Суонк, Себастьян Стэн и неузнаваемый Дэниел Крейг, снято все с высокой долей юмора и иронии… Так почему вы еще не в кино? «Твое имя» реж. Макото Синкай

Фото: imdb.com

Двое японских старшеклассников неожиданно для себя начинают регулярно меняться телами. Происходит это во сне и длится целый день. Девочка из провинции просыпается в теле токийского паренька и наоборот. Поначалу подростки воспринимают происходящее как сон, но потом осознают реальность и пытаются подправить жизнь друг друга. Она организует для него свидание с девушкой его мечты, а он делает ее более популярной среди сверстников. Тех, кто до сих пор наивно полагает, что японская анимация ограничивается исключительно мультфильмами Хаяо Миядзаки, ждет большой сюрприз. Макото Синкай уже не первый год выпускает замечательные анимационные фильмы, но «Твое имя» первая картина, получившая признание не только на родине, но во всем мире. Мультфильм уже стал самым кассовым японским фильмом в истории, заработал кучу хвалебных отзывов и готовится к наградному сезону. Так что мы крайне рекомендуем посмотреть эту трогательную и красивую историю как можно скорее и, желательно, на большом экране – у мультфильма потрясающая графика. «В гостях у Элис» реж. Холли Майерс-Шайер

Фото: imdb.com

Элис Куин 40 лет, она живет в Лос-Анджелесе, воспитывает двух дочерей и переживает расставание с мужем, который ушел из семьи полгода назад. На вечеринке в честь собственного дня рождения Элис решает расслабиться, уходит в отрыв и обзаводится тремя молодыми ухажерами, которых приглашает пожить у себя в доме. С этого момента жизнь женщины меняется, а вскоре происходит еще одно неожиданное событие – муж Элис возвращается и хочет снова сойтись с героиней. Ненси Майерс уже много лет является главной голливудской «поставщицей» светлых и добрых фильмов, рассчитанных преимущественно на женщин, но интересных и мужчинам. Ее дочь решила пойти по стопам матери, написала сценарий и сняла свой фильм, в котором очень хорошо узнается дух картин Майерс-старшей. «В гостях у Элис» не претендует на награды, любовь критиков и миллионные кассовые сборы, но может оказаться очаровательной семейной мелодрамой, которая согреет душу и поднимет настроение. Главную роль в картине сыграла очаровательная Риз Уизерспун, а ее бывшего мужа – человек-хамелеон Майкл Шин. «Дозор джунглей» реж. Дэвид Ало

Фото: imdb.com