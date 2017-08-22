Forbes назвал Марка Уолберга самым высокооплачиваемым актером 2017 года

На прошлой неделе аналитики журнала Forbes вычислили самую богатую актрису года, а сегодня мир узнал имя актера, который заработал в 2017 году больше всего.

Самый большой доход оказался у Марка Уолберга, чьи роли в коммерческих хитах принесли ему $68 миллионов.