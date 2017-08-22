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Forbes назвал Марка Уолберга самым высокооплачиваемым актером 2017 года

22 августа 2017 11:13
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На прошлой неделе аналитики журнала Forbes вычислили самую богатую актрису года, а сегодня мир узнал имя актера, который заработал в 2017 году больше всего.

Самый большой доход оказался у Марка Уолберга, чьи роли в коммерческих хитах принесли ему $68 миллионов.

Forbes назвал Марка Уолберга самым высокооплачиваемым актером 2017 года-1

Фото: Variety

Н автором месте расположился Дуэйн «Скала» Джонсон, которому боевики принесли $65 миллионов, а на третьем еще один герой коммерческого кино Вин Дизель с $54,5 миллионами.

Forbes назвал Марка Уолберга самым высокооплачиваемым актером 2017 года-4

Фото: TheHR

В пятерку также вошли Адам Сэндлер и Джеки Чан. За ними расположились Роберт Дауни-младший, Том Круз и болливудские звезды Шахрукх Кхан, Салман Кхан и Акшай Кумар.

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