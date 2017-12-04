Прямой эфир

Мария Шарапова сыграет в фильме «Восемь подруг Оушена»

04 декабря 2017 09:39
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Tennis World сообщает, что российская теннисистка Мария Шарапова сыграет саму себя в фильме «Восемь подруг Оушена». Кроме Шараповой в картине задействована еще одна известная теннисистка – Серена Уильямс.

Мария Шарапова сыграет в фильме «Восемь подруг Оушена»-1

Фото: Dan Djokovic

Мария Шарапова выпустила свою автобиографию.

В прокат фильм выйдет летом следующего года. Картина станет спин-оффом картины «Одиннадцать друзей Оушена» и расскажет о сестре Дэнни Оушена и группе ее сообщниц.

Главную роль в новом фильме сыграла Сандра Буллок, а образы остальных героинь на себя примерили Кейт Бланшетт, Энн Хэтэуэй, Хелена Бонем-Картер, Сара Полсон, Минди Келлинг и певица Рианна. В новом фильме должен появиться минимум один герой оригинальной трилогии – Лайнус Колдуэлл в исполнении Мэтта Дэймона.

Мария Шарапова сыграет в фильме «Восемь подруг Оушена»-4

Фото: imdb.com

Как живет и чем занимается в свободное время Мария Шарапова – читайте здесь.

# Звезды # Фотофакт # Кино # Кино # Мария Шарапова # Сандра Буллок

Другие новости рубрики

Все новости
Квентин Тарантино раскрыл сюжет своего нового фильма и дату его премьеры
04 декабря 2017 08:31

Квентин Тарантино раскрыл сюжет своего нового фильма и дату его премьеры

9 лучших фильмов с музыкой Эннио Морриконе
01 декабря 2017 07:40

9 лучших фильмов с музыкой Эннио Морриконе

Кинопремьеры 30 ноября: русские былины и драма с Джеки Чаном
30 ноября 2017 07:56

Кинопремьеры 30 ноября: русские былины и драма с Джеки Чаном