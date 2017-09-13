Неудержимая: Мария Шарапова представила в Нью-Йорке свою автобиографию
Новости России. 12 сентября теннисистка Мария Шарапова представила свою новую книгу «Неудержимая: Моя жизнь до сегодняшнего дня». Презентация автобиографии состоялась в Нью-Йорке.
Теннисистка лично подписывала экземпляры книги, купленные в день премьеры. Очередь за автографом растянулась на несколько десятков метров.
Фото: instagram.com/mariasharapova
В своем Twitter-аккаунте спортсменка призналась, что в день выхода книги хочетот всего сердца поблагодарить всех за поддержку. «Не могу поверить, что после стольких лет вы наконец сможете познакомиться с моими мемуарами».
В книжном магазине, где проходила презентация, были усилены меры безопасности – порядок на мероприятии обеспечивали более десяти охранников.
Фото: instagram.com/mariasharapova
В мемуарах Мария Шарапова рассказала о начале своей карьеры, переезде и жизни в США. Также спортсменка затронула тему своего отстранения от теннисных турниров за нарушение антидопинговых правил.
Чем занималась Мария Шарапова во время годовой дисквалификации
В апреле 2017 года Шарапова вернулась на корт после годовой дисквалификации. Впервые за 12 лет теннисистка не вошла в топ самых богатых мировых спортсменок (подробности).