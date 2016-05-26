Прекрасная и ужасная: Хелене Бонем Картер исполняется 50

Хелена Бонем Картер настоящий хамелеон. Эта актриса меняет амплуа и образы с такой скоростью, что зрителям остается только гадать, чего ожидать от нее в следующий раз. Сейчас мало кто помнит, что Бонем Картер начинала карьеру с костюмных драм и все 90-е провела затянутая в тугие корсеты кружевных нарядов. Потом был «Бойцовский клуб» и резкая смена имиджа, превратившая Хелену в привычную нам «королеву фриков». Актриса не выходит из этого образа уже почти двадцать лет: сложно поверить, что этой моложавой женщине с сумасшедшим взглядом сегодня исполняется 50 лет.

Вместе с образами Хелены меняются и ее мужчины – у утонченной и элегантной актрисы из 90-х был продолжительный роман с актером и режиссером Кеннетом Браной, который известен своей страстью к произведениям Шекспира и неутомимой тягой переносить их на большой экран. А долгие отношения эпатажной Бонем Картер с не менее эпатажным Тимом Бертоном явил миру едва ли не самый гармоничный союз в истории Голливуда. «Любовь бывает разной, даже саумоуничтожительной — но это по-прежнему любовь». Недавно пара Бертон-Бонем Картер, к огромному сожалению всего мира, распалась. И теперь поклонники актрисы со всего мира ждут новых неожиданных перемен в Хелене. Судя по ее новым ролям, эти перемены не за горами – наигравшись сумасшедших героинь, в последние годы Бонем Картер снимается в тонких психологических драмах. В 2014 она удивила всех ролью в шпионском детективе «Соленое поле боя», в прошлом году сыграла одну из центральных ролей в остросоциальной «Суфражистке», а совсем скоро мы сможем увидеть ее в драме «55 шагов».

Так как выбрать из десятков ролей актрисы пять лучших – достаточно сложная и весьма субъективная задача, мы решили выделить пять типов ролей, по которым Хелена знакома нам и так любима всеми. Приступим: Люси Ханичёрч – «Комната с видом» (1985)

Дебют в кино Бонем Картер состоялся в оскороносной картине Джеймса Айвори. Первый фильм и сразу же главная роль! Драматическая история любви начала XX века с актерами уровня Мегги Смит, Джуди Денч и самого Дэниэла Дэй-Льюиса покорила зрителей и критиков, но почти все они хвалили не корифеев британского кино, а хрупкую дебютантку, которая, благодаря этому фильму, надолго прописалась в образах аристократок. Подобные роли актриса сыграла в экранизациях других романов автора «Комнаты» Эдварда Фостера – «Куда боятся ступить ангелы» и «Усадьба Хауардс-Энд», готических «Леди Джейн» и «Франкенштейне» и, принесшем ей первую номинацию на «Оскар» «Крыльях голубки». «Чтобы понять, как ты живёшь, надо жить. Не думать об этом, а жить с этим». Марла Сингер – «Бойцовский клуб» (1999)

Роль в культовом фильме Дэвида Финчера оказалась переломной для актрисы. Образ Хелены Бонем Картер вызвал у общества больше споров, чем все остальные герои этой мужской картины вместе взятые. Марлу называли идеальным воплощением роковой женщины 90-х, которая выталкивает главного героя из его скорлупы и неимоверно важна для сюжета, но весь фильм остается где-то на периферии. Многие критики отмечают, что этот образ создают наряды героини, которые в начале напоминают одежду из 40-ых годов, а ближе к концу становятся откровенными, современными и сумасшедшими. Думается, что это замечание можно полноправно применить и к самой актрисе. Ари – «Планета обезьян» (2001)

Обруганная критиками, но, в общем-то, любимая зрителями экранизация всем известной истории. Многие до сих пор продолжают кричать, что фильм Тима Бертона глупый и пустой, но, надо заметить, что версия режиссера куда ближе к книжному оригиналу, чем классическая картина с Чарлтоном Хестоном. Тем более для начала 2000-х фильм действительно здорово выглядит: спецэффекты хороши даже по сегодняшним меркам, декорации поражают размахом, Марк Уолберг в главной роли – воплощение харизмы и мужественности. Да и где еще увидишь Хелену Бонем Картер и Тима Рота (который ради этого фильма отказался от роли Сиверуса Снейпа в «Гарри Поттере»!) играющих разумных обезьян… «Если я сплю с режиссером, это совсем не значит, что у меня есть особые привилегии». королева Елизавета – «Король говорит!» (2010)

Блестящая картина Тома Хупера, которую критики по всему миру единогласно признали лучшим фильмом года. Тонкая, остроумная, человеческая драма о взаимоотношениях нескольких совершенно непохожих друг на друга людей, в которой исторические события являются только фоном для повествования. Безусловно, «Король говорит!» это бенефисы Колина Ферта и Джеффри Раша, но и у Хелены Бонем Картер в нем важная роль. Именно с этого фильма у актрисы появилось новое амплуа: сильная женщина вне эпохи, которая стоит за мужчиной, но во многом его превосходит. Образ Елизаветы легок и драматичен, а тонкий юмор героини несомненное украшение картины. За эту роль актриса получила вторую в карьере номинацию на «Оскар». мадам Тенардье – «Отверженные» (2012)