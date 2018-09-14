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Марина Федункив о фильме «Счастья! Здоровья!», маме Коляна и видео с Киркоровым

14 сентября 2018 11:02
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Гость программы «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ актриса Марина Федункив.

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«Мне Басков написал: «А меня когда закроешь?! Поиздевайся надо мной». Федункив о своём видео с Киркоровым

Марина Федункив: «Свою мечту надо обрамлять. Я хотела купить дом – первым делом приволокла огромную швабру»

# Российские актеры # Кино # Марина Федункив

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