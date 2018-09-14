Марина Федункив о фильме «Счастья! Здоровья!», маме Коляна и видео с Киркоровым

Гость программы «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ – актриса Марина Федункив.
«Кому-то некое назидание и просто похохотать». Марина Федункив рассказала о фильме «Счастья! Здоровья!»
Федункив о своих местах работы до «Comedy woman»: «Сложнее всего, конечно, детский дом»
Марина Федункив: «У нас вся семья с хорошим чувством юмора и мы всегда подкалываем друг друга»
Федункив о роли мамы Коляна: «Люблю эту героиню, потому что она мне легко далась»
Актриса Федункив из «Реальных пацанов» и «Comedy woman»: «Немножечко жанр хочется сменить»
Актриса Марина Федункив: «Если я буду играть другого человека, то это – шизофрения»
Марина Федункив о своих видео в Instagram: «Бывает, просто экспромт какой-то снимаем»
«Мне Басков написал: «А меня когда закроешь?! Поиздевайся надо мной». Федункив о своём видео с Киркоровым
Марина Федункив: «Свою мечту надо обрамлять. Я хотела купить дом – первым делом приволокла огромную швабру»