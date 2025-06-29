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37 человек погибли при столкновении двух автобусов в Танзании

29 июня 2025 13:58
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Лобовое столкновение двух автобусов в Танзании унесло жизни 37 человек, еще 28 получили ранения. Пострадавшие были доставлены в больницу. Личности погибших пока не установлены. Трагедия произошла накануне недалеко от города Моши, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

37 человек погибли при столкновении двух автобусов в Танзании-2

По данным полиции к аварии привела потеря управления одного из автобусов из-за лопнувшей шины, в результате произошло столкновение с другим автобусом, затем последовало возгорание. Пожар долго не удавалось потушить, из-за чего пострадавшие не могли выбраться из транспорта. Спасательные бригады разбирают обломки крушения. Число жертв остается предварительным, поскольку под машинами могут оставаться люди.

# ЧП # ДТП

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