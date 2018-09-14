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Актриса Федункив из «Реальных пацанов» и «Comedy woman»: «Немножечко жанр хочется сменить»

14 сентября 2018 13:29
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Гость программы «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ актриса Марина Федункив.

Есть какая-то драматическая роль, в которой Вы себя видите, о которой мечтаете?

Марина Федункив, актриса:
Нет, у меня каких-то пожеланий, каких-то мечтаний по этому поводу. Это может быть современный материал, просто немножечко жанр хочется сменить, вот и всё.

На всё воля Божья.

Даст мне, пошлёт мне хорошего режиссёра, который на меня бы в другом ракурсе посмотрел, увидел бы меня – может, это всё и случится.

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# Российские актеры # Кино # Марина Федункив

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