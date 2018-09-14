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Марина Федункив: «Свою мечту надо обрамлять. Я хотела купить дом – первым делом приволокла огромную швабру»

14 сентября 2018 13:31
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Гость программы «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ актриса Марина Федункив.

Не секрет, что Ваш путь на сцену был достаточно тернистым. Какой совет Вы могли бы дать сегодня тем, кто только готовится её штурмовать?

Марина Федункив, актриса:
Да в любой профессии работать надо. Это – работа, это – труд. Я всегда говорю, что надо мечтать, всегда свою мечту надо вот её обрамлять: что это будет, где я буду, конкретизировать это всё. Я хотела купить дом, первым делом я приволокла большую, огромную швабру. Меня спросили: «Чего это у тебя здоровая швабра?» Я говорю: «В дом». Они: «В какой дом?» А я: «Какой куплю!».

Это было такое вложение в свою мечту.

Мечтать всегда нужно, всегда мечтать и всегда всё получится, если вы этого искренне хотите!

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# Российские актеры # калейдоскоп # Марина Федункив

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