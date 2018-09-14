Марина Федункив: «Свою мечту надо обрамлять. Я хотела купить дом – первым делом приволокла огромную швабру»

Гость программы «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ – актриса Марина Федункив.

Не секрет, что Ваш путь на сцену был достаточно тернистым. Какой совет Вы могли бы дать сегодня тем, кто только готовится её штурмовать?

Марина Федункив, актриса:

Да в любой профессии работать надо. Это – работа, это – труд. Я всегда говорю, что надо мечтать, всегда свою мечту надо вот её обрамлять: что это будет, где я буду, конкретизировать это всё. Я хотела купить дом, первым делом я приволокла большую, огромную швабру. Меня спросили: «Чего это у тебя здоровая швабра?» Я говорю: «В дом». Они: «В какой дом?» А я: «Какой куплю!».

Это было такое вложение в свою мечту.

Мечтать всегда нужно, всегда мечтать и всегда всё получится, если вы этого искренне хотите!

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