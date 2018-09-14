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Марина Федункив о своих видео в Instagram: «Бывает, просто экспромт какой-то снимаем»

14 сентября 2018 13:30
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Гость программы «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ актриса Марина Федункив.

Ваши короткие вайны и видео в Instagram набирают тысячи просмотров. Кто выступает режиссёром и автором этих роликов?

Марина Федункив, актриса:
Иногда я сама, у меня ещё есть команда – Алексей и Сергей. Бывает, просто экспромт какой-то мы с ними снимаем.

Всё как-то так спонтанно.

Я выставляю фотографии, но они у меня слабенько заходят, все ждут какого-то видео.

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# Российские актеры # калейдоскоп # Марина Федункив

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