«Мне Басков написал: «А меня когда закроешь?! Поиздевайся надо мной». Федункив о своём видео с Киркоровым

Гость программы «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ – актриса Марина Федункив.

Как реагируют «звёзды», когда Вы разыгрываете или пародируете их в своих видео в Instagram?

Марина Федункив, актриса:

Большинство нормально – адекватные люди с хорошим чувством юмора. Допустим, если выставим Киркорова, он хорошо это понимает.

Он ржёт, ему нравится это всё дело.

Мне Басков написал: «А меня когда закроешь?! Со мной что-нибудь сделай, поиздевайся надо мной». Я говорю: «Я – как Господь Бог: в очередь. Для меня все смертные, даже если ты народный, для меня нет звания».

Марина Федункив о фильме «Счастья! Здоровья!», маме Коляна и видео с Киркоровым